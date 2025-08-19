Este martes 19 de agosto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras nueve provincias se encuentran bajo alerta naranja debido a un fenómeno de ciclogénesis, un proceso de formación de un sistema de baja presión que genera lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió también alertas amarillas en regiones aledañas, buscando prevenir riesgos y orientar a la población sobre cómo actuar ante el temporal.
Alerta naranja en el AMBA y otras nueve provincias por ciclogénesis, lluvia y ráfagas de viento de hasta 90km/h
El Servicio Meteorológico Nacional advierte lluvias, tormentas y fuertes vientos en el centro y norte del país durante este martes 19 de agosto.
-
Inumet emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes para este miércoles
-
Alerta por ciclogénesis: cuándo será el día más lluvioso de la semana y cómo seguirá el clima en el AMBA
La ciclogénesis ocurre cuando la presión atmosférica cae abruptamente, provocando un reacomodamiento del aire y condiciones de inestabilidad. Es un proceso que implica una reorganización de la atmósfera, que se ajusta a esa baja presión y genera inestabilidad persistente. Dependiendo de su velocidad de formación, puede clasificarse como ciclogénesis clásica o explosiva. Esta semana se esperan ráfagas de 60 a 70 km/h.
Alertas naranja: tormentas y lluvias
En AMBA, el norte de Buenos Aires y Entre Ríos se anticipan lluvias intensas, con acumulados de 50 a 100 mm y ráfagas superiores a 60 km/h. Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero también presentan alerta naranja por tormentas fuertes o localmente severas, con granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 km/h.
Alertas amarillas: vientos y lluvias moderadas
El centro bonaerense, noroeste de La Pampa, sur y centro de Santa Fe, Córdoba, Jujuy, oeste de Salta y oeste de Catamarca registran alerta amarilla por viento, con ráfagas de hasta 80 km/h. También hay alerta amarilla por lluvias en el centro bonaerense, Entre Ríos y sur de Santa Fe, con precipitaciones de 50 a 70 mm y posibilidad de tormentas embebidas.
Pronóstico por regiones
- AMBA: máxima 16°C, mínima 13°C; tormentas por la mañana y mediodía, lluvias de variada intensidad en la tarde y noche.
- Centro y región pampeana: tormentas matutinas y lluvias durante la tarde y noche; temperaturas entre 10°C y 15°C; ráfagas hasta 69 km/h.
- Cuyo: máxima 25°C, mínima 8°C; lluvias por la mañana y tarde, ráfagas hasta 59 km/h.
- Norte: mínima 8°C, máxima 21°C; chaparrones por la mañana y ráfagas de hasta 69 km/h.
- Patagonia: mínima 6°C, máxima 12°C; lluvias aisladas y ráfagas hasta 59 km/h.
Recomendaciones oficiales
- Por lluvias: buscá refugio, evitá zonas ribereñas, cortá el suministro eléctrico si hay riesgo, mantenete alejado de postes y cables, y tené lista una mochila de emergencia.
- Por tormentas: permanecé en construcciones cerradas, evitá el uso de teléfonos con cable, no circules por calles inundadas y protegé vehículos.
- Por vientos: asegurá objetos que puedan volarse, evitá actividades al aire libre y mantenete informado por autoridades.
Dejá tu comentario