Gimena Accardi rompió el silencio y confirmó su infidelidad a Nico Vázquez: qué dijo y los motivos del engaño







La actriz habló en el vivo de Olga sobre el final de su relación de pareja, en donde se adjudicó la culpa y pidió perdón.

Confirmaron su ruptura el 8 de julio a través de Instagram

La actriz Gimena Accardi, rompió el silencio este martes tras quedar en el ojo de la tormenta después de que se confirmara en LAM (América) que engañó a Nicolás Vázquez con un compañero de trabajo que tiene esposa e hijos. El anuncio de su separación había sacudido al mundo del espectáculo argentino el pasado 8 de julio después de que la ahora expareja comunicara su ruptura a través de sus historias de Instagram.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Accardi habló sobre la situación en el vivo de Olga, donde se adjudicó la culpa y pidió perdón: “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo. Una parte de lo que se dijo ayer sí es cierto. Sí en la pareja soy la responsable de mandarse una cagada, en estos 18 años… Me perdonó, me dio ‘yo te amo y te sigo amando. Esto no te define. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

“Soy humana y comento errores, como cualquiera. Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece”, agregó. De todas maneras mencionó que su relación "fue y sigue siendo hermosa". y que tiene "los mejores recuerdos" sobre Vázquez. Por ese motivo afirmó que "son familia y que su vínculo de amor sigue intacto".

Nico vázquez y gimena accardi.PNG Se conocieron en "Alma Pirata", pero se enamoraron grabando "Casi Angeles" LAM había confirmado la infidelidad El conductor de Lam, Angel de Brito, había confirmado la infidelidad en las últimas horas: “Hacía como un año que venían mal, pero él en cierto momento empezó a notar otras cosas que no eran parte de la crisis del desgaste. Se dio cuenta de que había otra persona en la vida de ella y dio con las pruebas”

En las redes sociales, el señalado fue Andrés Gil, el novio de Candela Vetrano. Aunque en el ciclo de espectáculos no dieron su nombre, expresaron: “El problema está en quién es el tercero. Es alguien que conocemos, es del medio y también está casado con alguien que es amiga de otra gente famosa”.

Ante esto, Accardi apuntó: “Todo lo otro que dicen es mentira. Con la persona con la que se me vincula es mentira. Tiene familia. Eso necesito que frene” y agregó que la situación fue "un desliz con una persona random" y no con alguien del medio". gimena-accardi-y-nicolas-vazquez.jpg La infidelidad fue confirmada en LAM Instagram Que había dicho Nico Vázquez sobre su relación con Gimena Accardi Nicolás Vázquez continúa en la boca de todos. A pesar de protagonizar la obra de teatro de Rocky, que está siendo un éxito, no es ese precisamente el motivo por el cuál es noticia. Anteriormente al actor se lo había vinculado con su compañera de trabajo, Mercedes Oviedo. Es por eso que salió a desmentirlo en comunicación con Yanina Latorre. Sin embargo, no pudo contener el llanto y dio los motivos que habrían desencadenado la ruptura. La conductora de SQP (América) ventiló que el artista le reconoció estar viviendo un infierno: “Acá no hay malos, no hay reproche. Laburábamos mucho. Ella empezó a crecer por su lado, yo por el mío. Empezamos a los 22 a salir. Empezó en Olga también. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero estoy convencido de que no voy a conocer a otra mujer como ella”, expuso. Por otra parte, Vázquez indicó que "hace más de un año que no estaban bien".

Temas Actores