No pagués dólares de más: cómo evitar recargos al pagar la tarjeta en enero 2026 + Seguir en









Nuestra relación con el dólar sigue siendo confusa, por eso explicamos cuál es la mejor manera de cancelar obligaciones.

El resumen de los gastos en el exterior no tiene por qué ser un dolor de cabeza con esta metodología. Imagen: Freepik

Enero llega con un nuevo ciclo de resúmenes de tarjeta de crédito y, como cada año, aparece la duda sobre cómo enfrentar los gastos en dólares sin llevarse sorpresas desagradables en el bolsillo. Los consumos hechos en moneda extranjera pueden llegar con un recargo si se pagan en pesos, y muchos usuarios no terminan de entender cuál es la manera más eficiente de cancelar esas obligaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un contexto económico donde las variaciones cambiarias y tributarias influyen directamente en el valor de cada compra en dólares, existen métodos sencillos y legales para aprovechar mejor el dinero al cerrar y pagar el resumen de la tarjeta, sobre todo para quienes ya saben que tendrán consumos en moneda extranjera este mes.

Pagar en dólares Usar los dólares ahorrados para pagar los gastos hechos en el exterior es una de las mejores opciones para no gastar de más. Imagen: Freepik Cómo conviene pagar tus gastos en dólares para ahorrar más de 20% Una estrategia que se volvió cada vez más utilizada consiste en saldar el saldo en dólares directamente con dólares propios antes de que el banco realice la pesificación del resumen. Esto se hace entre la fecha de cierre y el vencimiento de la tarjeta, gestionando un “stop debit” para evitar el débito automático en pesos y pagando con los fondos en una caja de ahorro en dólares o divisas depositadas previamente.

Así, se evita que el recargo del llamado “dólar tarjeta”, que aplica cuando se convierte la deuda a pesos con un agregado impositivo, encarezca el pago final.

Al ejecutar este procedimiento, muchos usuarios logran una diferencia de más de 20 % entre pagar en pesos con recargos y cancelar con dólares al tipo de cambio oficial sin esos impuestos, traduciéndose en un ahorro directo en el monto final a abonar. La clave está en organizarse con antelación: adquirir dólares a una cotización más conveniente y ejecutarlo dentro del plazo establecido por la entidad emisora.

Con tarjeta de débito también es posible: cómo hacerlo No solo quienes usan tarjetas de crédito pueden beneficiarse de esta metodología. Si tenés una tarjeta de débito vinculada a una caja de ahorro en dólares además de la cuenta en pesos, podés configurar desde el home banking que los consumos internacionales se debiten directamente de la cuenta en moneda extranjera. De ese modo, se descuenta el gasto en dólares sin necesidad de pasar por la conversión a pesos y sus correspondientes percepciones. Esta opción es especialmente útil para quienes viajan o realizan pagos recurrentes a servicios del exterior, ya que elimina el recargo que se aplica cuando el banco convierte la compra en pesos con el tipo de cambio “tarjeta”. Antes de viajar o de realizar consumos en dólares, conviene verificar con el banco si esta configuración está habilitada y cómo activarla para cada operación.

Temas Dólar