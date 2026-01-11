Pionero multimillonario: quién fue Pallonji Mistry y cómo se transformó en un icono de la industria india + Seguir en









El reconocido empresario asiático fue una de las personalidades más importantes de ese continente debido al rol de su empresa.

El empresario fue una de las grandes personalidades de los negocios de construcción en Asia. Bloomberg

Ser el empresario más importante de toda una nación no es tarea fácil, en especial si se trata de una como la India, donde hay más de mil millones de habitantes. Pero este hombre consiguió construir uno de los imperios más grandes que se hayan visto en ese país y alrededor del mundo.

Pallonji Mistry fue el encargado de controlar la empresa familiar, pero lejos de mantenerla como estaba, buscó un destino mucho más ambicioso. Con contratos destacables, consiguió colocar a su compañía en la cima de su sector.

Pallonji Mistry Forbes El empresario llevó la empresa familiar más allá. Forbes La historia de Pallonji Mistry y cómo se convirtió en multimillonario Pallonji Mistry falleció en junio de 2022 a los 93 años. Se incorporó al negocio familiar Shapoorji Pallonji a los 18 y, tras la muerte de su padre en 1975, asumió la presidencia del grupo. Desde entonces, lideró la empresa en la construcción de obras de gran escala en India y en el extranjero, incluyendo el palacio del sultán de Omán y edificios gubernamentales y financieros.

Durante su gestión, Shapoorji Pallonji amplió su alcance internacional con proyectos en África y Medio Oriente, asegurando contratos millonarios que consolidaron la posición del grupo como una de las principales empresas constructoras de India.

Paralelamente, Mistry adquirió una participación del 18,4% en Tata Sons, el holding del Grupo Tata, uno de los conglomerados más grandes de India, con negocios que incluyen automotriz, acero, energía y tecnología. Esta inversión estratégica le permitió generar ingresos significativos de manera sostenida, convirtiéndose en el mayor accionista individual del grupo y sumando millones a su fortuna.

Shapoorji Pallonji también diversificó su actividad hacia energía, bienes de consumo y servicios industriales, manteniendo contratos de gran valor y proyectos internacionales que continuaron generando ingresos millonarios para la compañía. Miles de millones: cuál fue el patrimonio de Pallonji Mistry Al momento de su muerte, distintos medios especializados señalan que la fortuna de Pallonji Mistry estaba valuada en 19 mil millones de dólares. Esto se debía a su rol como líder del Grupo Shapoorji Pallonji, responsable de las grandes construcciones hechas en las ciudades más importantes de Asia. Diez años antes de morir, ya había cesado sus actividades como presidente de SP. Pero lejos de buscar la conducción fuera de la familia, decidió dejar todo en manos de su principal heredero, su hijo Shapoor Mistry.

