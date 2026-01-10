Alerta máxima: EEUU ordenó a sus ciudadanos abandonar Venezuela

La advertencia fue emitida por el Departamento de Estado ante el agravamiento del escenario de seguridad, con presencia de grupos armados, controles irregulares y riesgos severos para extranjeros en el país sudamericano.

El Departamento de Estado estadounidense elevó su alerta para Venezuela al nivel máximo y urgió a sus ciudadanos a salir “inmediatamente” del país.

El gobierno de Estados Unidos pidió este sábado a sus ciudadanos que se encuentran en Venezuela que abandonen el país de manera inmediata , tras una evaluación de seguridad que calificó el contexto como altamente inestable y peligroso .

En un comunicado difundido por el Departamento de Estado , la administración estadounidense señaló que existen informes de grupos armados y milicias —conocidos como “colectivos”— estableciendo retenes y controlando el tránsito, con reportes de búsquedas de vehículos y personas para identificar posibles ciudadanos de Estados Unidos o presuntos simpatizantes de Washington.

La advertencia eleva a Nivel 4 (“No viajar”) la clasificación para Venezuela, el grado más alto de alerta que emite la Casa Blanca. En esa escala se incluyen riesgos como detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, violencia criminal, disturbios civiles y un deficiente sistema sanitario , lo que, según la nota oficial, representa graves peligros para quienes permanezcan en el país .

El Departamento de Estado también recomendó que los ciudadanos estadounidenses que aún planeen salir del país lo hagan cuanto antes , y reiteró que la capacidad de asistencia consular en Venezuela es extremadamente limitada , debido a la falta de operaciones diplomáticas plenas en Caracas desde 2019.

La actualización de la alerta ocurre en un contexto de alteraciones significativas en la seguridad venezolana , con presencia de milicias y otros grupos armados que, según informes, han reforzado su control en varias zonas urbanas.

Rusia refuerza su apoyo a Venezuela y reclama la excarcelación de Nicolás Maduro

El gobierno de Rusia ratificó este sábado su alianza estratégica con Venezuela, en un contexto marcado por la crisis diplomática que desató la captura de Nicolás Maduro. La posición oficial se expresó tras un encuentro entre el canciller venezolano Yván Gil y el embajador ruso en Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov.

Luego de la reunión, el diplomático afirmó ante la agencia RIA Novosti que Moscú mantiene su “apoyo y solidaridad” con el pueblo venezolano, y subrayó que la relación bilateral no sufrió interrupciones.

Melik-Bagdasarov remarcó que los contactos entre ambos gobiernos continuaron “ni por un minuto”, incluso en el escenario actual. Además, destacó que el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, ratificado en mayo de 2025, sigue funcionando como el marco central que ordena los vínculos entre Moscú y Caracas.