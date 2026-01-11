Un soldado de Nicolás Maduro reveló que EEUU utilizó un arma secreta en el operativo de captura en Venezuela + Seguir en









Un testigo de la captura del líder venezolano dijo que se trató de un "enfrentamiento breve y devastador” con las fuerzas estadounidenses. En su relato, aseguró que muchos de sus compañeros comenzaron a sangrar por la nariz, vomitar sangre y a caer al suelo, imposibilitados de continuar la lucha.

Delta Force, el grupo de elite que llevó adelante las operaciones de captura de Maduro. DW

Un soldado de la guardia de Nicolás Maduro afirmó que Estados Unidos empleó un arma “misteriosa” durante la captura de Nicolás Maduro el sábado pasado, aunque la versión no fue confirmada oficialmente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de uno de los guardias que el líder venezolano tenía en su residencial y que participó en la defensa durante el operativo estadounidense que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas. Aseguró que fuerzas de Estados Unidos habrían utilizado un “arma desconocida” que dejó a soldados venezolanos incapacitados en el suelo.

Estados Unidos habría usado un "arma secreta" durante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela El testimonio, difundido a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describe una escena de confusión para los defensores venezolanos: según la declaración del guardia, los sistemas de radar se apagaron sin aviso, seguido por la llegada de drones y helicópteros con tropas estadounidenses altamente equipadas.

“El enfrentamiento fue breve y devastador”, relató el testigo, quien indicó que tras el despliegue de dispositivos que no pudo identificar —descrito como una intensa onda sonora— muchos de sus compañeros comenzaron a sangrar por la nariz, vomitar sangre y a caer al suelo, imposibilitados de continuar la lucha.

La descripción de este supuesto “arma” coincide con versiones periodísticas internacionales que señalan que pudo tratarse de tecnología de energía dirigida o un dispositivo acústico avanzado, aunque no hay confirmación oficial de que se haya empleado ese tipo de arma durante el operativo.

Nicolás Maduro detenido en Nueva York Desde el gobierno estadounidense, hasta el momento, no se ha emitido ninguna declaración oficial que confirme el uso de una tecnología no convencional, ni se han publicado pruebas independientes que verifiquen de manera fehaciente la existencia o empleo del dispositivo mencionado por el testigo. El operativo que resultó en la detención de Maduro, denominado internamente por fuentes estadounidenses como “Resolución Absoluta”, involucró el despliegue de más de 150 aeronaves y tropas especiales, según reportes anteriores de agencias internacionales. Mientras tanto, la situación en Venezuela sigue generando repercusiones regionales y despierta inquietudes entre países de América Latina por el uso de la fuerza y la tecnología en operaciones de esta envergadura.