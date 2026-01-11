Cuánto gano si invierto $450.000 en un plazo fijo a 30 días desde mi home banking + Seguir en









En un contexto de digitalización, conocé los beneficios de depositar dinero a través de la web de tu banco

Los rendimientos más altos dentro del segmento minorista aparecen entre los bancos que buscan captar depósitos vía digital Depositphotos

Depositar dinero en un plazo fijo volvió a aparecer entre las alternativas de ahorro de los pequeños inversores. Con tasas que muestran diferencias entre bancos y canales de contratación, la elección del lugar donde dejar los pesos modifica el rendimiento final.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según datos del Banco Central (BCRA), cada entidad define una Tasa Nominal Anual (TNA) distinta. Esa variable incide en el interés que recibe el ahorrista por cada peso invertido. Por eso, antes de constituir un plazo fijo resulta clave comparar opciones. La combinación entre capital disponible, tasa y plazo determina la ganancia.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo en enero 2026: cuánto gano si deposito $450.000 a 30 días Para tomar una referencia, el Banco Nación (BNA) aplica una TNA del 24,5% para las operaciones digitales. Con ese interés, un plazo fijo de $450.000 obtiene una renta mensual de $8.321,92, elevando el monto final a $458.321,92 entre capital e intereses.

En bancos privados de menor escala las tasas pueden ser más elevadas. Algunas entidades comercializan TNAs del 28,5%, lo que implica un retorno de $10.541,09 a 30 días para el mismo capital. En cambio, bancos de mayor tamaño muestran tasas más bajas: con una TNA del 21%, el rendimiento mensual se reduce a $7.767,12.

La elección del canal también genera diferencias. En varias entidades públicas y privadas, los rendimientos para operaciones digitales son superiores a los de ventanilla, lo que incentiva el uso de home banking y apps.

plazo fijo inversiones Depositphotos Desde mi home banking Los bancos aplican esquemas de tasas específicos para canales online: Banco Nación : TNA 24,5% → Ganancia mensual: $8.321,92

Macro : TNA 24,5%

ICBC : TNA 23,5%

Provincia : TNA 22%

Santander / Galicia / BBVA: TNA 21%

Bancos privados selectivos: TNA 27% – 28,5% Por sucursal Si la prestación se realiza en mostrador, las tasas se reducen: Banco Nación: TNA 20,5% → Ganancia mensual: $7.582,19

Bancos tradicionales: esquemas entre 20% y 21,5% Esa diferencia afecta a quienes operan de manera presencial, porque deben conformarse con un rendimiento menor para un mismo capital y plazo.