El refugio de Neuquén que se convirtió en el destino soñado para los amantes de la aventura

El turismo en la Patagonia tiene destinos muy populares, pero todavía hay lugares que se mantienen lejos de los circuitos con más convocatoria. En el interior de Neuquén aparece uno de esos puntos, con paisajes de montaña, ríos y actividades al aire libre que no dependen de grandes estructuras para destacarse.

Se trata de un pueblo que creció alrededor de la naturaleza y que hoy atrae a quienes buscan moverse, recorrer y pasar tiempo en entornos abiertos. Un gran número de actividades forman parte de una oferta variada, pensada para aprovechar del aire libre y una paz difícil de encontrar en otro sitio.

Aluminé está ubicado en el oeste de la provincia de Neuquén , muy cerca de la cordillera de los Andes y a pocos kilómetros del límite con Chile. Forma parte de una zona de transición entre el bosque andino patagónico y la estepa, lo que se traduce en paisajes variados en distancias cortas.

La localidad tiene mucho para ofrecer, gracias a que está rodeada de un entorno natural que resalta por su belleza.

El pueblo se encuentra a unos 300 kilómetros de la ciudad de Neuquén capital. Está conectado principalmente por la Ruta Provincial 23, un camino que recorre buena parte del interior de la provincia y que permite acceder a distintos puntos turísticos de la región.

Aluminé se mueve alrededor de actividades al aire libre. Las cabalgatas son una de las opciones más elegidas, con recorridos que se internan en zonas de montaña y permiten atravesar bosques, ríos y senderos que no siempre son accesibles a pie o en vehículo .

El turismo de aventura es una de las ofertas que tiene este sitio disponible para el público.

Las caminatas también ocupan un lugar central para el turismo. Hay senderos señalizados de distintas dificultades, algunos más cortos y otros que permiten recorridos más largos por la zona cordillerana. En esos trayectos aparecen miradores naturales, sectores de bosque cerrado y zonas abiertas con vista a los valles.

El río Aluminé es otro punto fuerte. Allí se pueden realizar paseos en bote o actividades como rafting, dependiendo de la época del año y del caudal. Es una alternativa interesante para quienes buscan algo más dinámico, con tramos que combinan sectores tranquilos con otros de mayor movimiento.

Además, la zona cuenta con lagos cercanos que amplían la oferta de actividades. El lago Aluminé y el lago Moquehue están a poca distancia y son grandes alternativas para la pesca, navegación o simplemente recorridos por la costa.

Embed - Descubrimos el PARAÍSO ESCONDIDO de la Patagonia: ALUMINÉ

Cómo ir hasta Aluminé

Desde la ciudad de Neuquén, el acceso más directo es por la Ruta Nacional 22 hasta Zapala. Ese tramo está completamente asfaltado y es el punto de partida para ingresar a la zona cordillerana.

Desde Zapala hay que tomar la Ruta Provincial 46 en dirección a Aluminé. Este tramo atraviesa sectores de montaña y combina partes asfaltadas con otras de ripio, por lo que el viaje requiere algo más de tiempo y precaución. El recorrido total es de aproximadamente 300 kilómetros y puede llevar entre 4 y 5 horas, dependiendo de las condiciones del camino. No hay accesos complejos ni desvíos difíciles, pero es importante tener en cuenta el estado de la ruta, sobre todo en invierno.