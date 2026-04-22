Dante Gebel definirá si es candidato después del Mundial y descarta participar de la primaria del peronismo

Dante Gebel mantiene en el país una frenética agenda de encuentros con gobernadores, hombres de negocios, dirigentes políticos y líderes religiosos para definir si será candidato presidencial en 2027 por Consolidación Argentina. El influencer, empresario y pastor líder de la River Church, con sede en California, fijó un dead-line para tomar una decisión: después del Mundial 2026 .

Recostado sobre su mesa política, liderada por el peronista Juan Pablo Brey , titular del gremio de aeronavegantes, Gebel llegó este miércoles al país en el marco de una breve visita a la Argentina acompañado por Daniel Darling, CEO de la iglesia evangélica River Church . Mañana regresará a Estados Unidos pero durante su estadía estuvo reunido también con Eugenio Casielles , legislador porteño que abandonó La Libertad Avanza, y con otros desencantados de Javier Milei como el senador bonaerense Carlos Kikuchi .

Pero dentro de la abultada y estratégica agenda de Gebel aparecen también dueños de medios de comunicación, grandes empresarios, pymes, sindicalistas y jefes de gobierno. Este martes mantuvo un discreto encuentro con el gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , quien apuesta a un armado electoral de centro y todavía no cuenta con un referente a nivel nacional para las presidenciales de 2027.

El mandatario cordobés ya había enviado como embajador a Mariano Almada, secretario de Relaciones Institucionales y Culto de su provincia , al acto de Consolidación Argentina en el microestadio de Lanús. Almada fue el encargado de regularizar la situación registral de cientos de iglesias evangélicas en su territorio. Es que la fe no solo mueve montañas sino también votos en un país con casi 7 millones de fieles de esa rama del cristianismo de acuerdo a una encuesta del Conicet .

Llaryora no es el único interesado en el fenómeno Gebel. Otros gobernadores, como el salteño Gustavo Sáenz, también pusieron a sus dirigentes en contacto con la mesa política del pastor y empresario que comienza a moverse cada vez más como candidato presidencial. "Primero es el equipo, el plan económico y el social. Cuando tenga un diagnóstico claro para saber si puedo hacer algo por el país, voy a tomar una definición", repite ante quienes lo frecuentaron en estos días.

DANTE GEBEL Dante Gebel define su candidatura después del Mundial 2026. Coalición Argentina

No cuenta, sin embargo, con un referente en materia económica. "El plan económico lo estamos armando", le comunica a su círculo más cercano durante su visita al país. Si bien evita definir su pertenencia a algún partido o espacio político, les repite una anécdota de su madre cuando miraba en televisión las entrevistas de Bernardo Neustadt a Carlos Menem. "Los políticos no se dan cuenta y siempre hablan para otros políticos. No se comunican con la gente. Se la pasan hablando de macroeconomía, de déficit fiscal y no se entiende nada. Mi mamá repetía 'yo a este le entiendo todo' cuando veía las entrevistas de Bernardo con (Carlos) Menem diciendo 'Los nenes no tienen para comer'".

Sin sesgo ideológico declarado de centro, de izquierda o de derecha, Gebel se reunió con especialistas y técnicos en política social y económica. No tiene opinión formada ni le interesa polemizar sobre la condena a Cristina Kirchner ni hace por ahora un balance de la gestión de Javier Milei a nivel nacional ni del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, frente a su mesa política, donde también se sientan José Minaberrigaray, secretario gremial del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (S.E.T.I.A) y Ariel Frías, asegura que "Argentina es un paciente con traumatismo de cráneo. Lo primero que hay que hacer es estabilizarlo".

Mundial 2026, el límite para definir

De su embrionaria e incipiente prédica política se desprende que la prioridad de un eventual programa de gobierno será lo social. "Lo que se ve es que hay gente que no puede comer. Eso tiene que ser lo primero. Si no podes comer, no podes pensar. Eso no puede esperar. Los jubilados, los discapacitados, el desempleo, el sistema de salud está cada vez peor", advierte ante la conducción de Consolidación Argentina. Durante la pandemia, Gebel estaba en California y cuando se decretó el aislamiento social, decidió salir de todos modos a la calle con un barbijo a repartir comida para los más necesitados bajo el lema "El hambre no puede esperar", un diagnóstico que podría aplicar también para la Argentina.

Gebel comienza a sumar además adhesiones espontáneas en el interior del país, y ya cuenta con un esquema de mesas regionales con referentes en las provincias como Eduardo Cabello, secretario general de la CGT y de la UOCRA en San Juan, quien también oficia como pastor (además de ser diputado provincial). En San Luis, se incorporó también Carlos D'Alessandro, exdiputado nacional de La Libertad Avanza ahora enfrentado con Karina Milei. Y el fenómeno penetra también en el conurbano bonaerense donde el intendente de Tigre, Julio Zamora, enfrentado tanto con la conducción de Axel Kicillof al frente del PJ bonaerense como con el Frente Renovador de Sergio Massa, también se puso en contacto con la mesa política de Consolidación Argentina, al igual que la exdiputada peronista Graciela Camaño.

Más allá del peronismo

Su apuesta, por ahora, es a la renovación de la política ante un escenario de oposición a Javier Milei que considera acéfalo, a sumarse al mapa de candidatos casi como un outsider, un camino similar al recorrido por Javier Milei en 2023 con un partido que por entonces estaba aun en formación y no tenía estructura territorial ni dirigencial propia. Sin embargo, ya advirtió a su mesa directiva de Consolidación Argentina que descarta la posibilidad de armar un frente electoral con otros partidos opositores para ganar volumen electoral y que también rechaza la posibilidad de competir en una primaria dentro del peronismo. "Los que se quieran sumar a nuestro espacio serán bienvenidos", repite.

En diciembre tiene previsto realizar el "superclásico de la juventud", un evento que ya realizó en tras oportunidades y donde podría anunciar su eventual candidatura presidencial con una prédica anti casta pero con sensibilidad social.