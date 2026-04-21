El dólar blue cerró a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 21 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 21 de abril
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El dólar oficial cayó tras dos subas consecutivas y acumuló más de un mes por debajo de los $1.400
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 21 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.375 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 21 de abril
El dólar CCL cerró a $1.469,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.9%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 21 de abril
El dólar MEP cerró a $1.414,93 y la brecha con el dólar oficial es de 2.9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.463,40, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.731, según Binance.
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