SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de abril 2026 - 16:30

Neuquén prorroga la emergencia ígnea por un año en medio de incendios forestales

La provincia reporta distintos focos activos y advierte por un "escenario crítico", caracterizado por altas temperaturas, fuertes vientos y condiciones de sequía en las principales cuencas.

Neuquén reporta diversos incendios forestales activos.
Neuquén reporta diversos incendios forestales activos.

El gobierno de Neuquén dispuso la prórroga del Estado de Emergencia Ígnea en todo el territorio provincial por el término de un año, a partir del vencimiento del plazo establecido previamente. La medida se adopta en función de la persistencia de condiciones climáticas adversas y la presencia de múltiples focos de incendios forestales que afectan distintas regiones.

La emergencia había sido declarada originalmente mediante el Decreto Nº 209/2024 y prorrogada posteriormente por el Decreto Nº 198/2025. En este contexto, y ante la continuidad del riesgo extremo, se resolvió extender su vigencia con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, combate del fuego, restauración ambiental y mitigación de nuevos focos.

Informate más

Incendios forestales en Neuquén

Actualmente, la provincia enfrenta incendios que han provocado la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo, afectando gravemente el ambiente y la fauna, y representando además un riesgo concreto para las comunidades cercanas.

Informes técnicos elaborados por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos advierten sobre un escenario crítico, caracterizado por altas temperaturas, fuertes vientos y condiciones de sequía en las principales cuencas, lo que incrementa significativamente la peligrosidad de propagación del fuego.

Incendios Neuquén brigadistas
Actualmente, Neuquén reporta incendios forestales en distintas regiones.

Actualmente, Neuquén reporta incendios forestales en distintas regiones.

En este punto, la prórroga permitirá sostener y ampliar las capacidades operativas del Estado provincial. Entre las principales medidas, se faculta al ministerio de Seguridad a adquirir bienes, servicios e insumos necesarios sin limitaciones de monto, agilizando los procesos de respuesta ante emergencias. Asimismo, se autoriza la asignación de aportes y subsidios a municipios, comisiones de fomento y organizaciones que intervengan en las tareas de prevención y combate de incendios.

Además, se establece la posibilidad de adoptar medidas excepcionales para garantizar una intervención eficaz en el territorio, tales como la limitación temporal del acceso a determinadas áreas, el ingreso de brigadistas y equipamiento, y la instalación de bases operativas en zonas afectadas.

Neuquén incendios
En la provincia alertan por un

En la provincia alertan por un "escenario crítico" dado por las condiciones climáticas adversas.

La normativa también prevé la adecuación de partidas presupuestarias y la articulación obligatoria de todos los organismos del Estado provincial, centralizados y descentralizados, para asegurar una respuesta integral frente a la emergencia.

Desde el Gobierno provincial se destacó que la medida busca proteger la vida de las personas, preservar el ambiente y resguardar los bienes, en línea con lo establecido por la Constitución Provincial y la Ley del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Asimismo, se reiteró el llamado a la comunidad a extremar los cuidados y respetar las disposiciones vigentes para prevenir incendios.

"La Emergencia Ígnea constituye una herramienta clave para actuar con rapidez y eficacia ante un escenario de extrema gravedad, en el que la prevención y la respuesta temprana resultan fundamentales", remarcaron en la gestión neuquina.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias