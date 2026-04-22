El gobierno de Neuquén dispuso la prórroga del Estado de Emergencia Ígnea en todo el territorio provincial por el término de un año, a partir del vencimiento del plazo establecido previamente. La medida se adopta en función de la persistencia de condiciones climáticas adversas y la presencia de múltiples focos de incendios forestales que afectan distintas regiones.
Neuquén prorroga la emergencia ígnea por un año en medio de incendios forestales
La provincia reporta distintos focos activos y advierte por un "escenario crítico", caracterizado por altas temperaturas, fuertes vientos y condiciones de sequía en las principales cuencas.
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La emergencia había sido declarada originalmente mediante el Decreto Nº 209/2024 y prorrogada posteriormente por el Decreto Nº 198/2025. En este contexto, y ante la continuidad del riesgo extremo, se resolvió extender su vigencia con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, combate del fuego, restauración ambiental y mitigación de nuevos focos.
Incendios forestales en Neuquén
Actualmente, la provincia enfrenta incendios que han provocado la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo, afectando gravemente el ambiente y la fauna, y representando además un riesgo concreto para las comunidades cercanas.
Informes técnicos elaborados por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos advierten sobre un escenario crítico, caracterizado por altas temperaturas, fuertes vientos y condiciones de sequía en las principales cuencas, lo que incrementa significativamente la peligrosidad de propagación del fuego.
En este punto, la prórroga permitirá sostener y ampliar las capacidades operativas del Estado provincial. Entre las principales medidas, se faculta al ministerio de Seguridad a adquirir bienes, servicios e insumos necesarios sin limitaciones de monto, agilizando los procesos de respuesta ante emergencias. Asimismo, se autoriza la asignación de aportes y subsidios a municipios, comisiones de fomento y organizaciones que intervengan en las tareas de prevención y combate de incendios.
Además, se establece la posibilidad de adoptar medidas excepcionales para garantizar una intervención eficaz en el territorio, tales como la limitación temporal del acceso a determinadas áreas, el ingreso de brigadistas y equipamiento, y la instalación de bases operativas en zonas afectadas.
La normativa también prevé la adecuación de partidas presupuestarias y la articulación obligatoria de todos los organismos del Estado provincial, centralizados y descentralizados, para asegurar una respuesta integral frente a la emergencia.
Desde el Gobierno provincial se destacó que la medida busca proteger la vida de las personas, preservar el ambiente y resguardar los bienes, en línea con lo establecido por la Constitución Provincial y la Ley del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Asimismo, se reiteró el llamado a la comunidad a extremar los cuidados y respetar las disposiciones vigentes para prevenir incendios.
"La Emergencia Ígnea constituye una herramienta clave para actuar con rapidez y eficacia ante un escenario de extrema gravedad, en el que la prevención y la respuesta temprana resultan fundamentales", remarcaron en la gestión neuquina.
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