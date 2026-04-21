El dólar blue cerró estable a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue sumó tres jornadas sin subas, pero extendió la brecha con el oficial
El billete paralelo se mantiene estable por encima de la franja de los $1.400, pero acumula una caída de $120 en lo que va del año.
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 21 de abril
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Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 21 de abril
El billete paralelo encadenó ya tres jornadas sin subas, pero extendió su brecha con el dólar oficial al 2,5%, a partir de la baja de este en el segmento mayorista. En el año, el tipo de cambio informal acumula una caída de $120.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 21 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.375,5 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 21 de abril
El dólar CCL opera a $1.463,53 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,4%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 21 de abril
El dólar MEP opera a $1.414,46 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.462,87, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.914,19, según Binance.
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