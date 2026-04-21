El dólar blue sumó tres jornadas sin subas, pero extendió la brecha con el oficial

El billete paralelo se mantiene estable por encima de la franja de los $1.400, pero acumula una caída de $120 en lo que va del año.

El dólar blue se mantiene estable desde el pasado viernes.

El dólar blue cerró estable a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

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El billete paralelo encadenó ya tres jornadas sin subas, pero extendió su brecha con el dólar oficial al 2,5% , a partir de la baja de este en el segmento mayorista. En el año, el tipo de cambio informal acumula una caída de $120 .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.375,5 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.463,53 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,4% .

El dólar MEP opera a $1.414,46 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.462,87, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.914,19, según Binance.