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21 de abril 2026 - 16:57

El dólar blue sumó tres jornadas sin subas, pero extendió la brecha con el oficial

El billete paralelo se mantiene estable por encima de la franja de los $1.400, pero acumula una caída de $120 en lo que va del año.

El dólar blue se mantiene estable desde el pasado viernes.

El dólar blue se mantiene estable desde el pasado viernes.

El dólar blue cerró estable a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El billete paralelo encadenó ya tres jornadas sin subas, pero extendió su brecha con el dólar oficial al 2,5%, a partir de la baja de este en el segmento mayorista. En el año, el tipo de cambio informal acumula una caída de $120.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 21 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.375,5 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.462,87, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.914,19, según Binance.

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