El dólar blue subió $10, pero volvió a quedar debajo del minorista en el Banco Nación

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró en $1.450 la primera jornada de la semana.

El dólar blue cortó su miniracha bajista y rebotó $10 este lunes 6 de octubre, para cerrar en $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Aun así, volvió a quedar por debajo de la cotización en el Banco Nación.

El informal terminó 1,4% por encima del tipo de cambio oficial mayorista. Sin embargo, el minorista finalizó la jornada en $1.455 en el Banco Nación, y por encima de los $1.460 si se toma el promedio de todas las entidades financieras que recopila el Banco Central (BCRA).

El blue venía de retroceder $20 en las dos ruedas previas, ayudado por una mejora en el clima financiero tras la confirmación de una serie de reuniones que el equipo económico está llevando a cabo en estos momentos con sus pares de EEUU , para precisar detalles del apoyo por parte del gobierno de Donald Trump.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $5,50 (+0,4%) hasta los $1.430.

El dólar MEP opera a $1.499,09 y la brecha con el dólar oficial queda en el 4,8%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 6 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.527,15 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 6 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 6 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.504, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 6 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s124.645,6, según Binance.