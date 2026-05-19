Irán avisa a EEUU que llegarán "muchas sorpresas" si se reanudan los ataques

El canciller Abbas Araghchi aseguró que Teherán obtuvo “conocimiento” y aprendizajes durante el conflicto, mientras Washington mantiene suspendida una ofensiva militar a la espera de avances diplomáticos.

Qatar pidió extender las conversaciones indirectas entre ambos países y advirtió que una nueva escalada podría convertir nuevamente a la población civil de Medio Oriente en “la principal perdedora” del conflicto.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi , anunció este martes que si la guerra con EEUU se reanuda, habrá "muchas sorpresas" para Washington. La advertencia del canciller se da en medio de unas trabadas negociaciones mediadas por Pakistán.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Con las lecciones aprendidas y el conocimiento adquirido , un regreso a la guerra traerá muchas más sorpresas", advirtió Araghchi en su cuenta de X. En la misma línea, señaló que "meses después del inicio de la guerra contra Irán, el Congreso de EEUU reconoce la pérdida de decenas de aeronaves por un valor de miles de millones ".

A pesar de que las grandes agresiones han quedado de lado hace más de 40 días, el alto al fuego se ha roto en reiteradas ocasiones. En ese contexto, Trump el lunes dijo que su país posponía un ataque programado contra Irán, "ya que se están llevando a cabo negociaciones serias " con el país persa.

Desde Qatar, -otro de los mediadores clave- explicaron este martes por la tarde que hay un apoyo al "esfuerzo diplomático de Pakistán, que ha mostrado seriedad a la hora de reunir a las partes y encontrar una solución, y creemos que se necesita más tiempo ", declaró Ansari en una rueda de prensa. " Queremos proteger a la población de la región para que no sea la principal perdedora de cualquier escalada en la región ", amplió.

Qué exige Irán para avanzar hacia un acuerdo

Durante el fin de semana, la agencia iraní Fars aseguró que Estados Unidos presentó cinco condiciones principales para avanzar hacia un acuerdo de paz con Teherán.

Entre los puntos mencionados figura la exigencia de que Irán transfiera uranio enriquecido a Estados Unidos, mientras Washington no ofrecería reparaciones de guerra y liberaría menos de una cuarta parte de los activos iraníes congelados.

Por su parte, la República Islámica reclama reparaciones económicas, el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos y una participación en el control del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó a fines de febrero y ya dejó miles de muertos, principalmente en la República Islámica y Líbano. En respuesta, Teherán lanzó ataques contra aliados estadounidenses en el Golfo, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, además de objetivos israelíes.