Migue Granados se une al elenco de Toy Story 5: "estoy enloquecido".

El creador de OLGA, fanático declarado de la franquicia desde chico, fue convocado para ponerle voz al Dr. Locuaz, un personaje nuevo que se caracteriza por ser miedoso, paranoico y tenerle pánico a los avances tecnológicos.

El humorista y fundador del canal de streaming Olga, Migue Granados , consiguió el trabajo de sus sueños a los 39 años. En las últimas horas, anunció que se unirá al elenco de Toy Story 5 como actor de doblaje para la versión latinoamericana del film.

El creador de OLGA, fanático declarado de la franquicia desde chico, fue convocado para ponerle voz al Dr. Locuaz , un personaje nuevo que se caracteriza por ser miedoso, paranoico y tenerle pánico a los avances tecnológicos.

“Solo compartir esta noticia que me tiene más que feliz. Más aún teniendo hijos. Después de romper las bolas con Toy Story toda la vida, participaré de la 5. Estoy enloquecido, qué querés que te diga ".

Solo compartir esta noticia que me tiene más que feliz. Más aún teniendo hijos Después de romper las bolas con Toy Story toda la vida, participaré de la 5. Estoy enloquecido que queres que te diga pic.twitter.com/cOXheHwior

La confirmación de este gran hito profesional se dio luego de que Granados realizara un viaje directo a San Francisco con el objetivo de recorrer las instalaciones centrales de la compañía de animación. Durante el especial Toy Story: El Viaje, que se emitió por su canal, mostró imágenes exclusivas de su recorrido por el corazón de la animación mundial.

En dicha emisión, los espectadores pudieron observar cómo el conductor formó parte de una intensa sesión de grabación. Guiado de cerca por un especialista técnico del estudio cinematográfico, Granados se puso a prueba frente al micrófono en una experiencia única que lo aproximó a concretar un anhelo que arrastraba desde su infancia. Con una felicidad inocultable, el protagonista se refirió a las características de su rol y adelantó detalles de lo que se verá en la pantalla grande: “Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa”.

El esperado largometraje, producido en conjunto por las firmas Disney y Pixar, tiene fijado su desembarco en las salas de cine para el próximo 17 de junio.

Toy Story 5: los juguetes en la era de las pantallas

Luego de siete años desde la última entrega de la saga, Disney Pixar presentó el pasado 19 de febrero el primer tráiler de Toy Story 5, que marcará el regreso de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes en una nueva aventura. En esta ocasión, los protagonistas deberán enfrentarse a un enemigo muy ligado al mundo actual: las pantallas de celulares y tablets.

El adelanto anticipa que la película planteará una incógnita que hoy suele generar preocupación en los padres: cuál es el lugar de los juguetes en una infancia cada vez más dominada por las pantallas y qué impacto tienen en los primeros años de vida de los chicos.

En esta nueva historia, Woody y Buzz se reencuentran para ayudar a Bonnie, quien ahora concentra su atención en una tableta inteligente llamada Lilypad, un dispositivo de apariencia amigable que promete diversión ilimitada en un solo lugar. Así, el tráiler muestra el temor de los juguetes ante la presencia del aparato tecnológico y cómo este comienza a alterar su cotidianeidad, ya que no solo los desplaza, sino que también aísla a Bonnie de su entorno familiar y social.