Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 12 de noviembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se alejó del oficial y se acercó a los financieros.

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 12 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.413.

Valor del CCL hoy, miércoles 12 de noviembre El dólar CCL se ubica en $1.476,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,5%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 12 de noviembre El dólar MEP cotiza a $1.455,14 y la brecha con el dólar oficial es de 3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 12 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 12 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,4, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 12 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s104.655, según Binance.