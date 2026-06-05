HBO Max apuesta al terror: cuándo se estrena "Parto Maldito"

La producción aparece como una de las apuestas cinematográficas más llamativas del catálogo de junio.

El catálogo de HBO Max incorpora una nueva película de terror durante junio. Se trata de Parto Maldito, una producción que llegará a la plataforma el próximo 19 de junio y que forma parte de la fuerte apuesta que el servicio de streaming hará este mes por el género horror.

La película aparece dentro del listado oficial de estrenos de junio de HBO Max y se presenta como una historia que mezcla elementos sobrenaturales, maldiciones familiares y el miedo asociado a la maternidad . Su desembarco se producirá apenas dos días antes del estreno de Sting: Araña asesina, otro de los títulos de terror destacados que llegarán al servicio durante el mismo mes.

Con esta incorporación, HBO Max busca ampliar una oferta que durante junio estará encabezada por el regreso de producciones originales, documentales, series internacionales y varias películas de género. La película está dirigida por Ross Partridge, escrita por Erin Gann y Patch Darragh y producida por Kelly Frazier.

Una de las entregas más brutales de los últimos años arrasa en HBO Max.

Parto Maldito se ubica en el momento cuando una mujer embarazada hereda una casa de una tía distanciada. Ella y su novia dejan la ciudad atrás, para empezar una nueva etapa. Pero cuando una deuda kármica amenaza la vida de su hijo por nacer , descubren la historia maldita del pueblo en el que ahora viven.

El terror vinculado con embarazos, nacimientos y maternidad tiene una larga tradición dentro del cine. Películas como Rosemary's Baby, The Omen o Inside construyeron historias donde el nacimiento de un hijo se transforma en el punto de partida para acontecimientos paranormales. La película parece inscribirse dentro de esa misma línea narrativa, aunque incorpora una construcción más cercana al thriller psicológico.

Durante los últimos años, el género de terror se convirtió en uno de los más exitosos tanto en cines como en servicios de streaming. Producciones de bajo y mediano presupuesto lograron importantes resultados comerciales y se convirtieron en grandes fenómenos culturales, despertando el interés de grandes estudios y plataformas. El acontecimiento permitió que títulos independientes encontraran audiencias globales y que historias alejadas de las franquicias tradicionales consiguieran visibilidad internacional.

HBO Max viene reforzando este segmento. En los últimos meses incorporó películas de horror psicológico, historias sobrenaturales y propuestas vinculadas con monstruos, demonios y fenómenos paranormales. La llegada de Parto Maldito forma parte de esa estrategia.

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Reparto de Parto Maldito

Alice Kremelberg

Juani Feliz

Jennifer LaFleur

Henny Russell

Owen Campbell

Michael Chernus

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Cuándo se estrena Parto Maldito

La película estará disponible en HBO Max a partir del 19 de junio para los suscriptores de la plataforma. Su estreno forma parte de la renovación mensual del catálogo y llegará de manera simultánea a los distintos mercados donde opera el servicio.

Junio será uno de los meses más importantes del año para HBO Max. La programación se complementará con documentales originales y especiales vinculados al Mes del Orgullo, una de las fechas que HBO Max suele destacar dentro de su calendario.