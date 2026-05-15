La gran sorpresa del Mundial 2026: los inesperados ausentes en la convocatoria de Francia

El subcampeón reveló la nómina de los 26 jugadores que llevará a Estados Unidos, México y Canadá, con varias ausencias de peso.

El Mundial 2026 empieza a dejar sus primeras sorpresas, ya que se comenzaron a conocer las listas finales de varias selecciones , entre ellas algunas de las candidatas a quedarse con el trofeo. Si bien no están obligados a entregar la nómina definitiva y pueden preseleccionar 55 nombres, algunos técnicos decidieron evitar ese desgaste para los protagonistas.

Con el objetivo de no exigir de más a los futbolistas en la recta final de la temporada, Francia repetirá la receta que ya la llevó a disputar las finales de 2018 y 2022, con título incluido en Rusia. Pero en este caso, Didier Deschamps sorprendió al dejar afuera a varias figuras de peso.

Eduardo Camavinga será, sin lugar a dudas, una de las grandes polémicas en la previa del Mundial 2026. Después de un año irregular en el Real Madrid, jugar en uno de los clubes más importantes del mundo no fue motivo suficiente para el seleccionador , quien decidió prescindir de él para la competencia.

Lo más llamativo es que el mediocampista fue fundamental para que Francia empatara la final de Qatar 2022 ante Argentina, en la que luego cayó por penales. De los que fueron parte de ese partido, tampoco estará Randal Kolo Muani, recordado por la atajada del Dibu Martínez en la agonía del tiempo suplementario, una jugada que pudo haber significado el título.

Su pobre temporada en el Tottenham, que lucha por no descender de la Premier League, sumada al enorme momento de Jean-Philippe Mateta, terminó con sus esperanzas de disputar su segunda Copa del Mundo y tener revancha de aquella situación.

Otra baja llamativa es la de Khéphren Thuram, quien jugó bastante en la Juventus, pero no logró convencer a Deschamps. El entrenador, curiosamente, sí llevará a su hermano Marcus, delantero del Inter de Milán. Tampoco alcanzó el gran nivel en la liga local de Esteban Lepaul, goleador de la Ligue 1 y estrella del Rennes.

Lepaul Cuenta de X: @staderennais Lepaul tuvo una temporada increíble en el Rennes, pero no será parte del combinado nacional en la Copa del Mundo. Cuenta de X: @staderennais

Lucas Chevalier, Corentin Tolisso, El Junior Kroupi, Florian Thauvin y Pierre Kalulu son otras de las figuras que no fueron parte de la nómina final. Por otro lado, Hugo Ekitike sufrió la rotura del tendón de Aquiles a mediados de abril y no volverá a jugar hasta 2027, mientras que Ferland Mendy tendría un año más de recuperación por delante. Su ausencia ya estaba contemplada desde hace tiempo.

Los 26 convocados de Francia para el Mundial 2026

Pero, pese a las ausencias, Francia no parece que vaya a extrañar a estos jugadores. Didier Deschamps se puede dar un lujo que muchos seleccionadores no tienen: armó un plantel de alto nivel individual con jerarquía en todas las posiciones y la misión de buscar su tercera final consecutiva en la competencia.

Arqueros: Mike Maignan (AC Milán), Brice Samba (Stade Rennes) y Robin Risser (Lens).

Defensores: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernández (PSG) y Theo Hernández (Al-Hilal).

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Manu Koné (Roma), N’Golo Kanté (Fenerbahçe) y Adrien Rabiot (AC Milán).

Delanteros: Michael Olise (Bayern Múnich), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doue (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (PSG), Maghnes Akliouche (Mónaco) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

Embed - Les 26 BLEUS pour la COUPE du MONDE 2026 !!

El fixture de Francia para la Copa del Mundo

Más allá de ser uno de los máximos candidatos a quedarse con el Mundial 2026, Francia no tendrá un camino fácil desde la fase de grupos. Los subcampeones en Qatar 2022 integran una de las zonas más complicadas del torneo y podrían llevarse una sorpresa si se confían, ya que comparten el Grupo I con Senegal, Noruega e Irak.