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20 de mayo 2026 - 00:05

Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 20 de mayo

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 3,4%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Anses confirmó el calendario completo de pagos de mayo.

La Anses confirmó el calendario completo de pagos de mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó su calendario de pagos para mayo 2026. Este se verá interrumpido por el feriado del lunes 25, aunque retomará con normalidad a partir del día siguiente. Como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

Además, el organismo anunció un aumento del 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Informate más

También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados.

Aumentos las prestaciones de ANSES en mayo

  • Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

  • La AUH será de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

  • El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37.

auh-infancias.jpg

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

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