El nuevo invento que salva tu heladera de los cortes de luz inesperados

Los apagones pueden darse en cualquier momento y arruinar tus electrodomésticos , lo que puede terminar siendo un problema muy costoso. Desde comida arruinada hasta medicamentos que pierden su conservación, un corte de luz que dura varias horas puede generar pérdidas importantes .

Ante esta situación apareció FridgePower, un sistema creado por la empresa BLUETTI que busca resolver uno de los mayores inconvenientes de las viviendas modernas, mantener la refrigeración activa cuando se corta la luz . El dispositivo llamó la atención en plataformas de financiamiento colectivo y ya reunió más de u$s1,9 millones de aportes.

FridgePower fue diseñado como una batería de respaldo exclusiva para heladeras que funciona de forma automática, no requiere combustible y tampoco necesita instalaciones complejas dentro de la casa. El aparato permanece enchufado junto al electrodoméstico durante todo el día y cuando detecta una interrupción eléctrica, cambia a modo batería en apenas 10 milisegundos , lo que evita que se apague y mantenga la refrigeración estable incluso si los usuarios no están presentes.

El dispositivo posee un diseño ultradelgado de apenas 75 milímetros de ancho , pensado para departamentos, cocinas pequeñas, casas compactas o viviendas alquiladas donde no sobra el espacio. La propuesta de BLUETTI apunta a quienes buscan una alternativa silenciosa y práctica con un sistema que trabaja con un nivel sonoro de 30 decibeles, igual que el ruido ambiente de una biblioteca.

Según las pruebas publicadas por la compañía, FridgePower puede mantener una heladera moderna en funcionamiento durante 21 horas y 37 minutos en determinadas condiciones de uso. Ese tiempo supera en un 26% a otros equipos de respaldo similares evaluados bajo el mismo escenario. El producto también incorpora baterías LiFePO de grado automotriz, tecnología que promete una vida útil superior a los 10 años y pasó por 33 ensayos de seguridad de temperatura, vibraciones, cortocircuitos y sobrecarga.

Además de alimentar refrigeradores, el dispositivo puede sostener el funcionamiento de otros aparatos básicos del hogar como routers WiFi, notebooks, pequeñas lámparas, cargadores de celular o equipos médicos compactos. La compañía detrás del proyecto nació en 2013 y actualmente distribuye soluciones energéticas en más de 120 países.

Heladera FridgePower minimiza el autoconsumo a solo 4 W, aprovechando la energía para tu heladera. Gentileza - BLUETTI FridgePower

Cómo funciona

El sistema fue pensado para que cualquier persona pueda instalarlo sin conocimientos técnicos, proceso que requiere solamente dos pasos y no incluye modificaciones eléctricas dentro de la vivienda. Primero hay que conectar FridgePower a un enchufe tradicional para mantener la batería cargada y luego se enchufa la heladera directamente al equipo. Desde ese momento, el aparato queda listo para actuar automáticamente ante cualquier interrupción.

Si la energía se corta, el dispositivo toma el control y comienza a alimentar el refrigerador sin intervención manual. El usuario no necesita hacer configuraciones especiales, además, el FridgePower se puede manejar desde una aplicación móvil compatible con Alexa, Google Home y Home Assistant para revisar el estado de carga, activar funciones remotas y recibir alertas sobre tormentas o posibles apagones.

El sistema también analiza datos climáticos locales para anticiparse a eventos extremos. Cuando detecta condiciones que podrían provocar cortes de energía, acelera la carga de la batería para llegar al máximo nivel antes de la tormenta. En términos de consumo, el equipo utiliza apenas 4 watts en modo espera, lo que le permite reservar la mayor cantidad posible de batería. BLUETTI informó que los primeros envíos comenzarán en junio de 2026. Actualmente, el proyecto superó ampliamente el objetivo inicial de u$s50.000 y ya consiguió más de u$s1.940.000 en aportes.