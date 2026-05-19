Viajar a Córdoba para ver la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano puede costar más de $600.000 por persona

Este domingo se define el primer torneo argentino del año y los hinchas del Millonario ya están sacando cuentas para copar el Mario Alberto Kempes, que tiene una capacidad para 57.000 espectadores.

River juega el domingo la final del Apertura ante Belgrano y un hincha que viaje del AMBA puede llegar a gastar hasta más de $ 600.000

La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano que se disputará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, ya se palpita con fuerza en las boleterías y agencias de viaje.

Si bien la sede está pactada de antemano en un estadio neutral, el destino le hizo un guiño a los hinchas del Pirata, que no sólo tendrán la ventaja de jugar en su ciudad, sino que además no deberán realizar un gasto extremo fuera del presupuesto habitual para alentar a su equipo.

Caso contrario sucede con los hinchas del Millonario, que ya comenzaron a afinar el lápiz y sacar cuenta para establecer el costo del viaje. Y los valores, a simple vista, ya generan un duro impacto.

Entre entradas, transporte, alojamiento, comidas y gastos extra, el presupuesto para ir a ver la final puede superar fácilmente los $600.000 por persona , especialmente para quienes viajen desde el AMBA y busquen opciones de mayor comodidad.

El gasto más importante está relacionado con el traslado. Los valores de los viajes ya muestran fuertes aumentos por la demanda. Los pasajes aéreos ida y vuelta desde Buenos Aires a Córdoba para el fin de semana de la final parten actualmente desde los $500.000, aunque las tarifas cambian constantemente según disponibilidad, horarios y escalas. En varias plataformas turísticas, los vuelos más económicos comenzaron a agotarse en cuestión de horas tras conocerse la sede del encuentro.

Para quienes opten por la vía terrestre, los servicios de ómnibus de larga distancia se consolidan como la opción más barata, con tarifas de ida y vuelta que parten de los $80.000 a $120.000, dependiendo del tipo de asiento y de la compañía elegida, aunque las opciones semicama y cama ejecutiva pueden superar ampliamente esos valores.

Otra posibilidad que muchos hinchas evalúan es viajar en auto. Sin embargo, el costo tampoco resulta bajo. Entre combustible, peajes y estacionamiento, un viaje desde Buenos Aires hasta Córdoba puede demandar más de $150.000, especialmente para quienes no compartan vehículo. A eso se suma el desgaste del auto de recorrer más de 700 kilómetros y la dificultad para conseguir estacionamiento cerca del estadio Mario Alberto Kempes el día de la final.

A este ítem se le debe sumar el alojamiento en la capital cordobesa. Producto de la alta demanda que generó la final, las plazas hoteleras y los alquileres temporarios registran una fuerte variación.

Pasar una noche en un departamento para dos personas promedia hoy entre $60.000 y $130.000. Por su parte, los hoteles manejan una base mínima de $40.000 en zonas periféricas, mientras que las opciones céntricas o cercanas al Kempes oscilan entre $80.000 y $200.000. Además, en muchos casos, exigen reservas mínimas de dos noches por el fin de semana largo.

HINCHADA RIVER River se prepara para jugar la final del Torneo Apertura el domingo ante Belgrano y su parcialidad ya saca cuentas sobre el monto que deberá gastar para viajar y alentar al Millonario. @X.com

En paralelo, la venta de entradas ya genera enorme expectativa. La Liga Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron que la venta de las entradas para la final del campeonato argentino se podrán comprar en dos días diferentes. Este martes 19 de mayo será la preventa exclusiva para clientes de Naranja X, mientras que el miércoles 20 para los socios de River y Belgrano. Las dos ventas comenzarán a las 14 y la misma durará hasta que se agoten.

A su vez, aclararon que en caso de que exista un remanente de tickets, los mismos se pondrán a la venta para no socios. Tanto el Millonario como el Pirata contarán con, aproximadamente, 25.000 entradas entre populares, plateas y palcos.

Para comprar las entradas hay que ingresar a la página web Deportick.com, y los precios serán los siguientes:

River

Popular Willington (socio): $80.000.

Popular Willington (no socio): $150.000.

Platea Ardiles (socio): $120.000.

Platea Ardiles (no socio): $180.000.

Belgrano

Popular Artime (socio): $80.000.

Popular Artime (no socio): $150.000.

Platea Gasparini (socio): $120.000.

Platea Gasparini (no socio): $180.000

Con este escenario, el presupuesto final puede variar drásticamente. Un hincha de River que elija la opción más económica -micro y alojamiento básico compartido- necesitará alrededor de $100.000 a $180.000, sin contar la entrada ni gastos de comida. En cambio, quienes opten por hotelería más cómoda o ubicaciones estratégicas cerca del estadio pueden terminar gastando entre $180.000 y $250.000. El salto más fuerte aparece en el caso de quienes viajen en avión: sumando vuelos, hospedaje y consumos generales, el costo total ya parte desde los $540.000 y puede superar los $600.000 por persona, incluso antes de comprar la enrada para ingresar al partido.

Varias agencias de turismo y agrupaciones de socios comenzaron incluso a ofrecer paquetes completos que incluyen traslado, hotel y coordinación para ingresar al estadio.

El escenario logístico plantea una enorme disparidad económica para ambas hinchadas: mientras que el público cordobés no tendrá gastos de traslado ni hospedaje al jugar en el estadio Mario Alberto Kempes, la parcialidad de River del AMBA deberán costear una travesía para acompañar al equipo de Núñez.

Mientras tanto, con el correr de las horas, el fervor de la parcialidad de River está provocando que las opciones más económicas de alojamiento y los pasajes en horarios convenientes comiencen a agotarse rápidamente, encareciendo aún más el presupuesto final para presenciar la definición del Torneo Apertura, que movilizará a decenas de miles de personas en uno de los eventos deportivos más convocantes del año en el fútbol argentino.