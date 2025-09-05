Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 5 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El Tesoro continúa interviniendo en el mercado cambiario para contener al dólar. Depositphotos

El dólar blue cotizó a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 5 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización subió $1 a $1.362,50.

Valor del MEP hoy, viernes 5 de septiembre El dólar MEP cotizó a $1.382,69 y la brecha contra el mayorista fue de 1,5%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 5 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.380,95, por lo cual la brecha quedó en el 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de septiembre El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.378, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.817, según Binance.