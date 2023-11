Dólar blue para noviembre: ¿expectativa del balotaje terminará con el veranito cambiario?

No obstante, los analistas consultados por Ámbito prevén que la apremiante situación económica, la escasez de divisas y la incertidumbre de cara al balotaje del 19 de noviembre , “sin duda”, ejercerán presión sobre los valores de los dólares paralelos . Así, el blue cotiza este martes 31 de octubre a $880 para la compra y $930 para la venta y se aleja de los $1.100, su máximo histórico nominal que marcó el lunes poselecciones presidenciales.

Dólar blue: lo que podría despertarlo

Y es que, como bien explica Martín Vauthier, economista de Anker Latinoamérica, la dinámica del dólar en las próximas semanas “estará estrechamente ligada a las expectativas y a los discursos que emitan los dos candidatos sobre sus programas económicos”. Esto, indica el analista, resulta fundamental para “disipar la incertidumbre que aún prevalece en el escenario”. En este sentido, si los discursos se orientan hacia la reducción de la incertidumbre, es probable que la dinámica del dólar se vea limitada.

Por otro lado, advierte, que si no se perciben señales que apunten a la disminución de la incertidumbre, “es muy probable que observemos presión en el mercado financiero con relación al dólar”. En síntesis, si no se producen eventos políticos que generen turbulencias, el escenario se mantendría estable hasta la semana previa a las elecciones. En ese momento, es posible que surjan ciertos temores que podrían erosionar la confianza en la moneda local.

En esa misma línea, se expresa el economista Amilcar Collante, quien sostiene que, tal como pasó en la previa a la elección de octubre, ante el posible escenario de la dolarización propuesto por Javier Milei y en la que una parte del mercado validó un dólar de $1.200, el resultado electoral desinfló la cotización tanto del blue cómo de los financieros, por lo que ahora “dependerá de lo que marquen las encuestas, por ejemplo, si le ven chances a Milei nuevamente podrían subir las cotizaciones”.

En todo caso, hay quienes consideran que todavía hay espacio para que el dólar siga su tendencia bajista en los próximos días, esto se debe a que, es factible que una parte de los dólares que fueron adquiridos previo a las elecciones regresen al mercado paralelo, motivados por una mayor demanda de pesos para cubrir necesidades como el pago de salarios y otros compromisos propios de principio y fin de mes.

Dólar blue: el precio de los analistas y el fin de la tendencia bajista

Si bien Milei está en carrera y dijo que su plan dolarizador no se toca, “lo cierto es que el mercado no le asigna demasiadas chances de éxito”, sostiene un informe de EconViews. Incluso si ganara con el apoyo de dirigentes de Juntos por el Cambio, y posiblemente, otros del schiaretismo tendrá que archivar algunos de sus proyectos, incluyendo la desaparición del Banco Central. “Con ese árbol de prioridades, no parece haber razón para que el dólar siga arriba de $1.000. Más cuando los exportadores ahora proveen un 30% de sus ventas a aquel mercado”, indica el documento.

Joel Lupieri, de la consultora Epyca, plantea que hay que dividir en dos el escenario: uno pre balotaje y otro pos. En las próximas dos semanas, “se espera una relativa calma con el dólar blue" en el rango de los $900 y $1.000, y esta tranquilidad irá desapareciendo “a medida que nos acerquemos al día de las elecciones”.

Después de la segunda vuelta, señala que debemos estar preparados para presenciar “un aumento en el valor del dólar, que podría superar los máximos anteriores”, advierte el analista.

MASSA DOLLAR MILEI

Por su parte, el economista Gustavo Ber, analiza que tras la retracción post elecciones “los dólares financieros transitarían una mayor estabilización”, sin embargo, hacia el balotaje "se reanudaría el reacomodamiento acompañando la nominalidad y la mayor cobertura ante la cercanía de la segunda vuelta, con valores acercándose a los $900, lo cual ejercería una mayor presión sobre el tipo de cambio paralelo.

En síntesis, la política marcará la pauta para el dólar en las próximas semanas. Es previsible que continúen los esfuerzos de los candidatos por atraer a los votantes, lo que situará la esfera política en el centro de atención como nunca antes. Asimismo, aunque los mercados financieros han experimentado una relativa tranquilidad en los últimos días, podrían reaccionar nuevamente ante cualquier novedad en el ámbito político, generando un incremento en la volatilidad.

Un ejemplo de esto sería sí, la idea de la dolarización volviera a cobrar fuerza, a pesar de la necesidad de forjar alianzas con sectores que no respaldan esta medida. En ese caso, podríamos presenciar un resurgimiento de la tensión en el mercado de divisas.

En cuanto al mediano plazo, será necesario esperar el resultado del 19 de noviembre para obtener una visión más clara de lo que se pueda esperar para el futuro. Por el momento, el horizonte se enfoca en el corto plazo.