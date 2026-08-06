SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
6 de agosto 2026 - 17:11

Dólar blue en picada: cedió por sexta rueda al hilo y retornó a valores de fines de 2025

El billete informal encadenó su sexta jornada consecutiva a la baja y ya perdió $30 tan solo en agosto.

El dólar blue no para de bajar luego de que tocara máximos nominales históricos en julio.

El dólar blue no para de bajar luego de que tocara máximos nominales históricos en julio.

Depositphotos

El dólar blue cayó $10 y cerró este jueves a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal ya perdió $30 tan solo en lo que va de agosto, y ya se ubicó al mismo nivel con el que cerró el año pasado.

El nuevo retroceso supone la sexta jornada consecutiva a la baja y dejó al tipo de cambio paralelo tan solo $10 por encima del precio de venta minorista de la divisa en el Banco Nación (BNA). En tanto, la brecha con el dólar en el segmento mayorista se redujo al 2%.

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 6 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.499,50 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 6 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.520,28 y la brecha con el dólar oficial es de 1,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 6 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.976.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 6 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.567,64, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 6 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s64.406,64, según Binance.

Te puede interesar

Otras noticias