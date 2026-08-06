El dólar blue cayó $10 y cerró este jueves a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal ya perdió $30 tan solo en lo que va de agosto, y ya se ubicó al mismo nivel con el que cerró el año pasado.
Dólar blue en picada: cedió por sexta rueda al hilo y retornó a valores de fines de 2025
El billete informal encadenó su sexta jornada consecutiva a la baja y ya perdió $30 tan solo en agosto.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 7 de agosto
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 7 de agosto
El nuevo retroceso supone la sexta jornada consecutiva a la baja y dejó al tipo de cambio paralelo tan solo $10 por encima del precio de venta minorista de la divisa en el Banco Nación (BNA). En tanto, la brecha con el dólar en el segmento mayorista se redujo al 2%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 6 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.499,50 para la venta.
Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Valor del CCL hoy, jueves 6 de agosto
El dólar CCL cerró a $1.559,42 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 4%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 6 de agosto
El dólar MEP cerró a $1.520,28 y la brecha con el dólar oficial es de 1,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 6 de agosto
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.976.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 6 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.567,64, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 6 de agosto
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s64.406,64, según Binance.
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