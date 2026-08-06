El músico está acusado de asesinar a un hombre en Villa Lugano. El debate oral comenzará, en principio, el próximo 10 de agosto.

La fiscalía se opuso al pedido de la defensa de "Pity" Álvarez para suspender el juicio por homicidio.

La Fiscalía se opuso al pedido que realizó la defensa de Cristian "Pity" Álvarez para que se suspenda el juicio oral en su contra, cuyo inicio está previsto para el próximo 10 de agosto .

En la previa del comienzo del debate, la defensa del músico requirió que se suspendan las 11 audiencias que fijó el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 para agosto y septiembre hasta que se resuelvan todos los recursos que presentaron contra esa decisión. Según su postura, el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación impediría avanzar con el proceso.

El fiscal Sandro Abraldes , interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27 , indicó que no hay ninguna norma legal que impida el inicio del juicio.

En su dictamen, el fiscal consideró que el planteo no puede prosperar. "La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado. En efecto, se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso", puntualizó.

Además, explicó que el artículo del Código Procesal mencionado por la defensa hace referencia a recursos presentados durante la etapa de instrucción y que están pendientes de resolución al momento de elevarse el caso a juicio.

El músico está acusado de asesinar a un hombre en Villa Lugano. El debate oral comenzará, en principio, el próximo 10 de agosto.

"Pero, además, el citado artículo da cuenta de que la existencia de una vía recursiva pendiente 'podrá obstar' a la fijación de la audiencia prevista en el artículo 359, de manera que, incluso así, la cuestión no puede ser concebida como una prohibición legal de avanzar, sino como una facultad jurisdiccional de fijar -o no- el debate oral", explicitó.

"En este caso concreto, esa decisión ya fue tomada por el tribunal, en tanto, tras decidir la reanudación del proceso, programó las audiencias que la defensa pretende suspender", afirmó la fiscalía, según publicó el sitio Fiscales.

"Se impone una única conclusión: el juicio oral y público contra Cristian Álvarez Congiú debe comenzar el día 10 de agosto próximo", concluyó el fiscal.

Las acusaciones

El músico llegó a juicio acusado del homicidio de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

En esa oportunidad, ambos hombres comenzaron a discutir y luego a pelear. Según la acusación, Álvarez habría sacado una pistola que llevaba en el bolsillo derecho de su campera y le habría disparado en la cabeza.

La víctima cayó al piso y el músico efectuó tres disparos hacia la misma zona. Tras esto, huyó del lugar y fue detenido horas después.

Según el peritaje, la víctima falleció por "lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna".

Además, el cantante está acusado de haber privado de su libertad, con violencia y amenazas, a su manager y a una amiga en noviembre de 2016.

El proceso judicial

El caso fue elevado a juicio en noviembre de 2018. En 2021, se suspendió por primera vez el proceso en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio del debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se suspendió el proceso nuevamente por su estado de salud.

Desde ese momento, el acusado era evaluado por profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) y por peritos designados por su defensa.

A comienzos de este año, el fiscal Abraldes había destacado que un equipo conformado por médicos y psicólogos dio cuenta de que el imputado "dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal".

De esa forma, había reclamado que se reanude el proceso y se fije fecha de juicio. "Se observa a una persona evidentemente orientada en tiempo y espacio, con conciencia de situación y con evidente dominio de su capacidad de atención y concentración", señaló. El tribunal coincidió con su postura y, en mayo, hizo lugar al pedido.