Arcor inauguró su primer parque solar con una inversión de u$s3,8 millones y avanza en su plan de sustentabilidad

La compañía puso en marcha un parque solar de 6,6 MW en su complejo industrial de Recreo, Catamarca, que permitirá abastecer hasta el 90% del consumo eléctrico de la planta con energía renovable. Además, anunció inversiones en educación y conservación ambiental.

El nuevo parque solar de Arcor en Recreo permitirá reducir unas 4.000 toneladas de emisiones de CO₂ por año y abastecer con energía renovable a gran parte del complejo industrial.

Grupo Arcor inauguró su primer parque solar en el Complejo Industrial Recreo, en Catamarca , como parte de las celebraciones por su 75° aniversario y de su estrategia de sustentabilidad. La obra demandó una inversión de u$s3,8 millones y permitirá que la planta cubra hasta el 90% de su demanda eléctrica con energía renovable.

El parque solar posee una potencia instalada de 6,6 MW sobre un predio de 12 hectáreas y tendrá una generación estimada superior a los 11.000 MWh anuales. Según informó la empresa, la iniciativa permitirá reducir alrededor de 4.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (COe) por año y se enmarca en la Estrategia de Sustentabilidad 2030 "Vivir Mejor" y en el plan de acción frente al cambio climático.

Actualmente, más del 60% de la energía que utiliza el grupo, tanto eléctrica como térmica, proviene de fuentes renovables. Además, la compañía destacó que en 2025 logró reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida en comparación con los niveles de 2017.

Durante el acto de inauguración, Arcor también anunció la ampliación y el equipamiento de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 1 de Recreo. El proyecto contempla la construcción de un laboratorio de Ciencias Naturales y un taller de Electromecánica que beneficiarán a más de 600 estudiantes.

Asimismo, presentó la Reserva Natural Urbana "Vivir Mejor", un espacio de seis hectáreas destinado a la conservación y regeneración del bosque nativo, la educación ambiental y el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad y su patrimonio natural.

La inauguración contó con la presencia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, autoridades provinciales y municipales, junto a directivos de la empresa.

El presidente de Grupo Arcor, Alfredo Pagani, sostuvo que las iniciativas reflejan "una visión de largo plazo" y remarcó que "el Parque Solar, la Escuela Técnica y la Reserva Natural Urbana muestran el valor de la articulación público-privada para impulsar proyectos que generan desarrollo y dejan una huella positiva". Además, recordó que la compañía está presente en Recreo desde hace casi cuatro décadas.

Por su parte, Jalil destacó el impacto de la inversión en energías renovables y valoró el aporte realizado por la empresa a la educación técnica. "La articulación entre los sectores público y privado es fundamental porque genera empleo y contribuye al desarrollo de la provincia", afirmó.

Energía renovable para una industria más sustentable



El nuevo parque solar, el primero del grupo @arcor , le permitirá generar hasta el 90% de la energía usada en su complejo industrial de Recreo.



Esto reducirá unas 4.000 toneladas de CO equivalente por año. pic.twitter.com/Ggsab7BMgV — Catamarca Gobierno (@CatamarcaGob) August 5, 2026

Casi 40 años de presencia en Recreo

Arcor desembarcó en Recreo en 1987 y hoy cuenta allí con uno de los principales complejos industriales de Catamarca. El establecimiento está integrado por tres plantas industriales, 14 líneas de producción y más de 700 trabajadores, con una capacidad instalada de 58.000 toneladas anuales.

Desde ese complejo se producen caramelos de goma, premezclas, gelatinas, jugos en polvo y panificados navideños que abastecen al mercado interno y se exportan a distintos destinos de América Latina, Asia, Europa del Este y Medio Oriente.

La empresa destacó además que el Complejo Industrial Recreo fue la primera planta del grupo en alcanzar la meta de "Basura Cero", al eliminar el envío de residuos a rellenos sanitarios, y cuenta con una planta de tratamiento de efluentes que permite reutilizar agua para riego y aprovechar los lodos generados como enmienda orgánica.

Con la inauguración del parque solar, Arcor busca profundizar la incorporación de energías renovables y consolidar su estrategia de desarrollo productivo con foco en la sustentabilidad.