El dólar oficial continúa al alza y alcanza un nuevo máximo de 2026 + Agregar ámbito en









La city sigue con atención los anuncios sobre el programa financiero 2026-2027 que realiza Caputo y se prepara para un segundo semestre con menor oferta de divisas.

El dólar se toma un respiro en el inicio de la semana. Imagen: Freepik

El dólar oficial opera en leve alza este lunes y renueva máximos en lo que va del año. Ocurre tras una rueda del viernes de bajo volumen de operaciones a causa del feriado en los EEUU.

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La city siguió con atención los anuncios sobre el programa financiero 2026-2027 que realizó esta mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, y se prepara para un segundo semestre con menor oferta de divisas, que podría redundar en presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

En el mercado oficial, el dólar mayorista avanza hasta los $1.490,5 para la venta, el nivel más alto en lo que va de 2026. Mientras, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) se mantiene estable a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. Ocurre luego de un fuerte repunte en junio, cuando la cotización oficial avanzó 5,3% y revirtió la merma que había acumulado la divisa en los primeros cinco meses del año.

Así, el dólar tarjeta se ubica a $1.963. En tanto, el tipo de cambio minorista de acuerdo al relevo de entidades financieras del Banco Central (BCRA) promedia los $1.510,27 para la venta.

En los mercados financieros, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 1,9% hasta los $1.565,38, mientras que el MEP disminuye 0,2% a $1.521,49. Por su parte, el dólar blue cotiza estable a $1.510 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El BCRA anunció el pasado viernes que canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes por un monto total de u$s6.000 millones, y concertó una nueva por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028. Desde el Research de Banco Mariva destacaron que al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA. "Por esta operación, el BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread de 4%", explicaron.