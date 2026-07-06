Promesa del Gobierno al mercado: vencimientos de este año se sobrecumplirán en u$s3.700 millones y se cubrirán todos los pagos de 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase presentaron punto por punto cómo abordarán los abultados compromisos de deuda en moneda extranjera para lo que queda de este año y el año próximo.

A través de una conferencia de prensa , el ministro de Economía, Luis Caputo , junto al viceministro , José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase presentaron punto por punto cómo abordarán los abultados compromisos de deuda en moneda extranjera. Al respecto anunciaron que los vencimientos de 2026 están sobrecumplidos y quedarán u$s3.700 millones a favor para 2027 . También aseveraron que la salida al mercado de deuda internacional es "una opción pero no un objetivo" y anunciaron la emisión local del AO29.

Estas declaraciones llegan en momentos donde el mercado señala que el 2027 le traerá al Gobierno elevados compromisos de deuda en momentos donde se dirimirá una nueva contienda electoral que traerá un extra de incertidumbre y volatilidad digno de estos procesos. Al respecto Luis Caputo destacó que "cuando uno tiene orden macroeconómico el paso del tiempo es un aliado" y que eso se evidenció en que aún con un fuerte shock externo, el riesgo país se encuentra en mínimos en 8 años , y ya se acumularon reservas que superan las metas de un año con el FMI.

" Los refinanciamientos 2026 están sobrecumplidos por u$s3.700 millones lo que hace que el 2027 tenga metas menos desafiantes que el 2026. Si el presidente Javier Milei logra un segundo mandato buscaremos que Argentina ya sea grado de inversión, un objetivo cumplible que creemos cumplible en 2031 ", destacó el ministro.

En lo que respecta al programa financiero del 2026 , el Gobierno tiene necesidades total u$s19.200 millones en vencimientos lo que implica que en el desglose se encuentra: u$s9.300 millones de capital . Dentro de ellos, los compromisos son, u$s1.100 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , Bonares por u$s2.400 millones, Globales por u$s3.000 millones y organismos internacionales u$s2.700 millones.

A su vez, dentro de los vencimientos de intereses que tienen un total de u$s8.900 millones , u$s3.100 millones son con el FMI , de los Bonares el monto asciende a u$s1.800 millones, y de los Globales u$s2.000 millones, por último los organismos tienen u$s2.000 millones y de capitalización del BCRA u$s1.000 millones.

Así, aseveraron que las fuentes de financiamiento alcanzan los u$s22.900 millones, lo que deja un excedente de u$s3.700 millones para el plan del 2027. Dentro de ellas se encuentran compras al BCRA por u$s6.700 millones, rollover intrasector público por 800 millones de dólares. También se mencionan los préstamos con garantías de organismos internacionales por u$s4.000 millones, dentro de los cuales Furiase mencionó algunos detalles.

Un préstamo con garantía al 95% del Banco Mundial por u$s2.000 millones con un costo financiero 6,3%, un plazo a 6 años y 3,5 años de gracia. Otro con garantía del BID por u$s1.200 millones, con un costo financiero del 7,75%, plazo a 10 años y gracia 3,5 años.

Siguiendo con las fuentes del financiamiento para este año hay un desembolso del FMI por u$s1.900 millones, y de organismos internacionales por u$s2.800 millones. En cuanto a las emisiones de deuda locales, el monto total asciende a u$s6.000 millones. "Hay u$s4.000 millones colocados lo que implica que quedan u$s2.000 millones por colocar. Se emitirá el AO29 con 6% cupón pago mensual para seguir con la estrategia financiera enfocada sostenida por el mercado de capitales sin tanta dependencia de Wall Street".

Por último, por privatizaciones se esperan u$s800 millones. Las emisiones internacionales internacionales tienen un guión porque desde el Gobierno anunciaron que no lo descartan pero que será una opción siempre y cuanto la tasa de interés sea más baja que otras fuentes de financiamiento.

Para el 2027, las necesidades ascienden a u$s24.900 millones, dentro de los cuales hay vencimientos de capital por u$s15.700 millones y vencimientos de intereses por u$s9.200. De los primeros hay compromisos con el FMI por u$s4.400 millones, de pago de Bonares por u$s4.900 millones, de Globales u$s3.600 millones y de organismos internacionales u$s2.800 millones. En cuanto a los intereses el desglose indica: u$s3.100 millones del FMI, u$s1.900 de los Bonares, u$s2.100 de los Globales y u$s2.100 de organismos.

Dentro de las fuentes de financiamiento se destacan los u$s3.700 de excedente del plan 2026, junto con compras al BCRA por u$s4.900 millones, rollover intrasector público por u$s1.800 millones. Los préstamos con garantía de organismos internacionales es aún una posibilidad no desarrollada para el año que viene. Las fuentes continúan con desembolso del FMI por u$s1.700 millones, de organismos internacionales por u$s4.200 millones y nuevas emisiones locales por u$s5.000 millones. "El objetivo en este punto es refinanciar capital de los Bonares", avisó Furiase.

"Las otras fuentes de financiamiento u$s2.000 millones se viene trabajando hace meses de forma bilateral", destacó el mismo funcionario. Y por último privatizaciones por u$s1.500 millones.

Swap con EEUU, deuda en pesos y privatizaciones: lo que dejó la presentación del plan

En consulta con la prensa, Caputo aseguró que dentro de las opcionalidades no se incluye el swap con Estados Unidos. "En el equipo somos optimistas pero nuestro trabajo es prepararnos para cualquier escenario malo", destacó y en cuanto a las privatizaciones mencionó algunos casos que ya se materializaron como el caso de Transener, otras que estarán pronto a llevarse a cabo como Aysa, las termoeléctricas General San Martin y Manuel Belgrano, Tandanor, y la segundo etapa de las hidroeléctricas.

En cuanto a la deuda en pesos, Furiase aseguró que lograron que los vencimientos pasaran del 15% al 40% post octubre 2027, que el rollover a 12 meses se encuentra en el 89% y que el ratio deuda/PBI está en el 12%.