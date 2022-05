Dólar blue agazapado: ¿Qué espera el mercado?

Para el analista Salvador Di Stéfano, el valor de equilibrio del dólar blue debería ser de $210. En un informe publicado destacó que en el mercado informal de cambios el billete aumentó más de 12% en los últimos 5 años.

"Quien tiene dólar blue comprado desde hace 5 años, hoy ganó en capacidad de compra. Mientras que hace 5 años con x cantidad de dólares comprabas un departamento de 50 metros cuadrados, hoy te compras un departamento de 80 metros cuadrados como mínimo. Lo mismo sucede con muchos bienes de cambio, ya que la suba del dólar blue duplicó a la inflación", dijo.

Y agregó: En un escenario internacional en donde la inflación dominará la escena en los próximos años, sería fundamental acopiar cosas y no billetes. Cuando digo no acopiar billetes, estoy diciendo ningún tipo de billetes desde pesos, dólares, euros o el nombre que se te ocurra. Los billetes son un helado derritiéndose al sol.

"El mercado esta más cauto y podría estar empezando a descontar mayor riesgo por el eventual incumplimiento de las metas con el FMI a fin de Junio", dijo Fernando Marull, de FMyA, según publicó el diario Clarín. "La meta fiscal de junio no se cumpliría las Reservas Netas no suben lo suficiente (porque el agro liquida pero el BCRA no logra evitar que se le filtren los dólares)", detalló.

A estas señales amarillas para el mercado se suman las necesidades de financiamiento del Tesoro, acotadas por un menor margen para la emisión Monetaria del Banco Central. "En FMyA asumimos que el FMI dará algún tipo de waiver. Igualmente, el ruido alcanzará a poner presión al dólar paralelo, que sigue sin reflejar el salto de la inflación de 2022 a 70% (y con riesgo a que sea 75%)", afirmó el economista.

En declaraciones la mismo medio, Guido Lorenzo, de LCG, coincidió: "El gran interrogante es qué va a hacer el FMI cuando en septiembre de este año revise el no cumplimiento de los objetivos al mes de junio. Argentina pedirá un waiver y tendrá que mostrar que, más allá del contexto internacional, se han hecho esfuerzos para lograr las metas cuantitativas".

"La política referida al tipo de cambio empieza entonces a ponerse en la mira, el precio del dólar no se actualiza de manera tal de compensar la inflación de cada período y así la economía sufre de una apreciación que es contraria a la meta de reservas. Por otro lado, la expectativa de inflación se acelera y la tasa de interés también queda rezagada", advirtió Lorenzo.

Dólar oficial

Ya sea para atesorar o para afrontar gastos con tarjeta, los argentinos compraron en forma neta durante abril u$s470 millones, unos u$s67 millones menos que en marzo (-12,5%), según se desprende del informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, publicado este viernes por el Banco Central.

De ese total, u$s301 millones (-6,1% frente a marzo) fueron para atender gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes y u$s138 millones (-16,4% respecto al mes previo), para atesoramiento, indicó el informe.

En lo que respecta al atesoramiento, las “personas humanas” compraron billetes por u$s143 millones y efectuaron ventas por u$s5 millones, mostrando caídas por 16% y 11% respecto a marzo, respectivamente.

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 799 mil individuos compraron billetes, mientras que unos 26 mil vendieron, resultando así compras y ventas per cápita de u$s179 y u$s201, respectivamente.

Estas operaciones se dieron en el marco de los cambios normativos introducidos en septiembre de 2020, que incluyen el control y monitoreo respecto de la capacidad económica y de ingresos requeridos para la apertura de nuevas cajas de ahorro en moneda extranjera, y límites al acceso de cotitulares a la compra de moneda extranjera para formación de activos externos. Recordemos además que para los pagos realizados por los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito se tienen en cuenta en el cupo mensual de u$s200 por persona.

Grandes vendedores y compradores de divisas

Por otra parte, el “Sector real” fue vendedor neto de moneda extranjera por u$s840 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas en el mercado de cambios, “Oleaginosas y cereales”, registró ingresos netos por u$s3.358 millones, con un aumento interanual del 3%.

El “Sector real excluyendo Oleaginosas y cereales”, en cambio, fue comprador neto por un total de u$s2.518 millones, exhibiendo un incremento interanual del 59%. Las compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos de importaciones de bienes y servicios, y a cancelar deuda financiera.

En tanto, el sector “Inversores institucionales y otros”, tanto residentes como no residentes, efectuó compras netas en el mes por u$s223 millones.

Con todo, la cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un superávit de u$s276 millones. Este resultado fue explicado por los ingresos netos en concepto de “Bienes” por u$s1.403 millones, parcialmente compensados por los resultados deficitarios de “Servicios” e “Ingreso primario” por u$s866 millones y por USD 261 millones respectivamente.

En tanto que la cuenta financiera cambiaria del “Sector privado no financiero” tuvo un déficit de u$s431 millones en el mes, destacándose los registros por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por u$s237 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera), las cancelaciones de préstamos con el exterior y títulos de deuda por u$s54 millones, de préstamos financieros locales por u$s47 millones y con otros organismos internacionales por u$s26 millones.

Las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del “Sector financiero” resultaron superavitarias en u$s439 millones, destacándose la caída por u$s460 millones de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC).

Por su parte, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del “Gobierno General y BCRA” resultaron deficitarias en u$s760 millones, principalmente por cancelaciones de capital con el Fondo Monetario Internacional por el equivalente a u$s687 millones.

El dato preocupante del mes fue que las reservas internacionales del BCRA disminuyeron u$s1.131 millones, afectadas principalmente por el impacto de la caída de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que las componen por u$s1.087 millones, finalizando el mes en un nivel de u$s42.007 millones.