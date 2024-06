Dólar: cómo lee el mercado la negativa del Gobierno a acelerar la devaluación y los miedos de Caputo

Caputo no quiere anticipar una devaluación y el mercado lo presiona para que dé señales.

En la última semana el ministro de Economía, Luis Caputo , al igual que el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili , salieron a aclarar que el Gobierno no tiene en agenda una devaluación y que, por el contrario, tiene previsto mantener el crawling-peg al 2% . Incluso, el director del Central, Federico Furiase habló del tema . Sin embargo, en el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en su que "ajustarán la política cambiaria" con el tiempo.

Consultado sobre todo este ruido en el mercado respecto de la política cambiaria del Gobierno, el economista y director de Analytica, Claudio Caprarulo , considera que es "lógico" que el Gobierno no adelante una devaluación, al igual que el director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) , Federico Zirulnik , quien agregó que tiene que ver con la "pulseada constante" que tiene Caputo con el campo "para que aumente el ritmo de la liquidación" .

"La devaluación es un problema para estos funcionarios, porque tienen que salir a aclarar que no van a devaluar y eso quiere decir, al menos, que es un tema que está en discusión. Se solventa principalmente en la estrategia que tuvo el Gobierno de un 'crawling-peg' del 2% mensual que aplica desde diciembre, muy por debajo de la inflación y una acumulación de dólares que no es suficiente para garantizar un mercado de cambios estable, sobre todo considerando que entramos en una segunda etapa del programa económico", analizó Caprarulo.

En esa línea, Zirulnik sumó que, en el mercado, está latente la visión de un tipo de cambio ya atrasado, igual que lo da a entender el FMI. Sin embargo, Caputo continúa estirando una posible devaluación porque avanzar en ese sentido podría hacer que "el proceso inflacionario se encienda nuevamente" y el Gobierno viene apostando a una desaceleración de precios como un gran triunfo del programa económico.

Pedido de devaluación del FMI

Que el FMI pida una devaluación no implica que el Gobierno la lleve a cabo inmediatamente. Incluso, como adelantó Ámbito, actualmente la modificación de la política cambiaria está supeditada a un nuevo programa con el Fondo, que incluiría nuevos desembolsos de dinero, como lo adelantó el propio ministro de Economía, para llevar a cabo un desarme ordenado del cepo.

Tal como se dijo, el FMI viene presionando al Gobierno para acelerar el "crawling-peg", debido a que observan que el dólar mayorista ya quedó atrasado frente a la inflación. En los últimos seis meses, el tipo de cambio oficial avanzó casi un 12% en seis meses, frente a un índice de precio al consumidor (IPC) que marcó un 71,9% de enero a mayo, y que se estima que llegue cerca del 75% en junio.

"El tipo de cambio real ya se ubica por debajo de los niveles previos a las PASO 2023, cuando el FMI calculaba que el atraso cambiario respecto del tipo de cambio de equilibrio rondaba el 25%", precisó Lorena Di Giorgio, economista en jefe de Equilibra.

En ese sentido, Caprarulo sumó que,, "ya hace varias semanas, parte de la liquidez del mercado volvió a ver que es atractivo tomar posiciones de cobertura en dólares", lo que se puede observar en la apreciación de las brechas, como en los bonos "dólar linked".

Di Giorgio, por su parte, coincidió con Caprarulo y se lo atribuyó, en parte, a las tasas de política monetaria negativas, que llevaron a cambiar la posición por la falta de retorno frente a la indexación de la economía. Aunque también destacó que hay un problema latente en la "inflación reprimida de mayo", por la falta de actualización de las tarifas de servicios, así como de las prepagas, lo cual impacta como "expectativas de devaluación futura".

Presión del campo

Uno de los principales problemas respecto de la devaluación tiene que ver con la presión que ejerce el campo, ya que, si este sector clave en para el fortalecimiento de las reservas de la economía argentina no liquida, el BCRA no podrá atesorar dólares y, por ende, tampoco ir hacia un desarme del cepo.

"Hasta ahora, el campo evidentemente no le cree (que no va a devaluar) a Caputo, y por eso no acelera la liquidación", argumentó Zirulnik. Aunque también enfatizó en la mala comunicación del Gobierno, como por ejemplo, del propio presidente Javier Milei anunciando una eliminación de retenciones al sector.

"¿Qué incentivos puede tener el campo a liquidar, si le están prometiendo quita de retenciones en unos meses?", se preguntó Zirulnik. Y es que, el agro dispone de la espalda para demorar las liquidaciones y hacerlo recién cuando la cancha esté inclinada a su favor, obteniendo una mayor rentabilidad.

Silo bolsas.jpg La cosecha de soja está pronta a concluir, mientras esperan récord para el trigo. Diario El Argentino

"Otro tema que también genera ruido en el mercado son los rumores de que Caputo se puede llegar a ir del Ministerio de Economía", confirmó Zirulnik y vaticinó que la continuidad o no en el Palacio de Hacienda dependerá de cómo evolucione en el desarme del cepo, por ende del ingreso de dólares que logre captar.

"En definitiva, no parece haber un camino claro, ni fechas ciertas para lo que prometió el Gobierno, que básicamente se resume en la eliminación del cepo. Caputo en campaña prometió traer fondos que nunca llegaron. Y, más allá de las intenciones del Gobierno, el FMI no parece estar dispuesto a desembolsar nuevos fondos", completó Zirulnik. O, al menos, no sin antes rever las condiciones del acuerdo con Argentina.