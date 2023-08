Dólar: a cuánto llegará el tipo de cambio a diciembre según el mercado

La mirada del mercado tras las PASO

Los mercados apostaban a un buen desempeño de los candidatos más moderados, que tuvieron una mala noche, en una votación que sirve de ensayo general para las elecciones nacionales que se realizaran dentro de dos meses.

Para la consultora 1816, el resultado de las PASO resultó ser "un cisne negro" y sostuvo que "no era el escenario de nadie y obliga a recalcular inversiones".

"Si bien los dos candidatos más pro mercados (Milei y Patricia Bullrich) sacaron juntos el 47% de los votos y el peronismo no llegó al 30%, cosas que, a priori, podrían interpretarse como positivas para los activos, tendemos a pensar que el efecto de la incertidumbre será el efecto que primará", señaló la firma en una evaluación privada que distribuyó entre sus clientes en las últimas horas.

En esa línea, afirmó: "En los últimos 4 meses el mercado subió mucho por expectativas de triunfo claro de Juntos por el Cambio, lo que compensaba cierta malas noticias económicas. Hoy hay menos certezas".

1816 estimó "mucha presión" sobre los dólares financieros "porque el mercado pondrá el foco en la idea de que Argentina puede terminar en una dolarización".

"Otra vez las PASO generan un shock. Milei sale primero con 30%, segundo Jxc con 28.3% (Gano Bullrich) y UxP 27.3%; 1. Las encuestas, decían 37% JxC, UxP 32% y Milei 20%; Las encuestas decían 3 tercios hace 2 meses, no últimamente. 2. Las provincias no fueron un buen predictor, donde Milei sacaba solo 4%. 3. Kicillof gano en PBA y JxC hizo buena elección en CABA. En resumen: Hubo “voto bronca” que se reflejó en: la baja participación (69% vs promedio histórico de 78%), no se votaron estructuras (Milei gano 16 de las 24 provincias e inclusive donde ganaron gobernadores) y con un claro mensaje hartazgo de que Argentina quiere un cambio; y JxC no fue el vehículo y lo canalizo en Milei. El voto de Milei (+30%) + JxC (+28.3%) saco 58%, bastante más de lo esperado", expresó el informe de Fernando Marull, Socio en FMyA.

Sin embargo, para los analistas este desplome de los bonos está lejos de ser el de las PASO 2019. "La plaza local tuvo una de sus ruedas más alocadas desde las crisis de 1989 y 2001, dado el nerviosismo por el derrumbe de hasta el 59% en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, por el desplome del 37,9% de la bolsa porteña, por la pérdida de hasta 32% en los bonos, y por el salto del 23% en el dólar, además de la disparada del 68,2% del riesgo país argentino, que rozó los 1.500 puntos básicos (su mayor nivel en una década)".

“La primera lectura de las PASO arroja un escenario de mayor incertidumbre y volatilidad al menos hasta las elecciones de octubre, con chances de extenderse hasta noviembre, lo cual continuaría impulsando una sostenida dolarización y activaría en simultáneo una corrección en los activos financieros, ya que venían descontando otros escenarios electorales”, sostuvo el analista Gustavo Ber.