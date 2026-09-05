Día del Hermano: por qué se celebra el 5 de septiembre en el mundo pero no en Argentina + Agregar ámbito en









La celebración se relaciona a una persona muy querida y respetada, que atravesó familias y generaciones con su generosidad.

En la Argentina, el Día del Hermano se festeja el 4 de marzo. Freepik

Cada 5 de septiembre se celebra el Día del Hermano en distintas partes del mundo, una fecha destinada a homenajear uno de los vínculos más importantes en la vida de una persona. La jornada invita a reencontrarse con hermanos y hermanas, ya sea mediante una visita, una llamada o un simple mensaje.

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La elección de esta fecha está relacionada con la Madre Teresa de Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre de 1997 en India. La religiosa fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta y dedicó gran parte de su vida a ayudar a personas enfermas, alfabetizar niños y acompañar a familias de bajos recursos.

Por su trabajo y su aporte a la humanidad, Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979, reconocimiento que consolidó su figura a nivel internacional. La efeméride del 5 de septiembre recuerda su legado y propone también una mirada más amplia sobre el concepto de hermandad.

En ese sentido, el Día del Hermano no se limita al vínculo familiar entre personas unidas por lazos biológicos o adoptivos. La celebración también contempla la hermandad espiritual o religiosa, relacionada con quienes comparten una misma creencia, fe o comunidad.

¿Cuándo se celebra el Día del Hermano en Argentina? Aunque el Día del Hermano se conmemora internacionalmente el 5 de septiembre, en Argentina existe una fecha propia para celebrar este vínculo. Cada 4 de marzo, los argentinos rinden homenaje a la relación entre hermanos, tanto biológicos como adoptivos o aquellos considerados hermanos del corazón.

Sin embargo, no se conoce con precisión el origen de la celebración del Día del Hermano en Argentina. Por este motivo, ambas fechas conviven en el calendario y permiten reconocer el valor de los vínculos fraternales en diferentes momentos del año. Gentileza @giamaradona Hermanos famosos de Argentina Argentina cuenta con numerosos hermanos que alcanzaron popularidad por sus actividades vinculadas con la música, la televisión, el espectáculo y la cultura. Algunos de ellos construyeron carreras en conjunto, mientras que otros desarrollaron trayectorias individuales y mantuvieron su vínculo familiar lejos de los escenarios. Entre los hermanos argentinos que se hicieron conocidos se encuentran Lucía y Joaquín Galán, Darío y Luisana Lopilato, Charlotte y Alex Caniggia, Mauro Zeta y Darío Sztajnszrajber, y Victoria y Stefania Xipolitakis. También forman parte de esta lista Paula y Delfina Chaves, Dolores y Tomás Fonzi, Dalma y Gianinna Maradona, Wanda y Zaira Nara, además de Guido y Silvia Süller. La nómina se completa con otros hermanos reconocidos del ámbito artístico y televisivo, como Griselda y Leticia Siciliani, Juana y Nacho Viale y Marina e Iliana Calabró.

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