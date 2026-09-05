La fecha clave de cobro para jubilados de ANSES con bono y aumento en septiembre 2026 + Agregar ámbito en









El organismo aplicó una suba del 2,11% y sumó un refuerzo extraordinario. Los pagos empiezan durante la segunda semana del mes.

Los haberes de septiembre incorporan la actualización mensual y el refuerzo previsional, con fechas diferentes según el monto y el DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) empezó a preparar los pagos correspondientes a septiembre con dos novedades para los jubilados y pensionados: un aumento del 2,11% y un bono extraordinario de hasta $70.000.

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La actualización lleva el haber mínimo previsional a casi $430.000, mientras que quienes cobran la prestación mínima y reúnen las condiciones para recibir el refuerzo completo pueden alcanzar un ingreso mensual de casi $500.000. El cronograma de septiembre arranca durante la segunda semana del mes para los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. La fecha exacta depende de la terminación del DNI.

ANSES Jubilados ANSES: esta es la fecha que marca el inicio de los pagos El primer grupo en cobrar durante septiembre es el de los jubilados y pensionados cuyos haberes sean menores o iguales al haber mínimo previsional. El calendario empieza el 8 de septiembre con los documentos terminados en 0 y continúa durante las semanas siguientes.

El aumento mensual surge de la movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que actualiza las prestaciones de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para septiembre, ANSES fijó una suba del 2,11%, correspondiente a la inflación de julio. Con este ajuste, el haber mínimo pasa de $419.086,24 a $428.633,20. El haber máximo queda establecido en $2.884.295,54.

A la actualización se agrega el bono extraordinario previsional dispuesto mediante el Decreto 824/2026. La norma establece un monto máximo de $70.000 para septiembre y determina que se paga por titular. El refuerzo se liquida junto con la prestación y tiene carácter no remunerativo. No puede sufrir descuentos ni computarse para otros conceptos.

El calendario completo para jubilados y pensionados Para quienes cobran hasta el haber mínimo, las fechas de septiembre quedaron establecidas de acuerdo con el último número del DNI: DNI terminado en 0 : 8 de septiembre

: 8 de septiembre DNI terminado en 1 : 9 de septiembre

: 9 de septiembre DNI terminado en 2 : 10 de septiembre

: 10 de septiembre DNI terminado en 3 : 11 de septiembre

: 11 de septiembre DNI terminado en 4 : 14 de septiembre

: 14 de septiembre DNI terminado en 5 : 15 de septiembre

: 15 de septiembre DNI terminado en 6 : 16 de septiembre

: 16 de septiembre DNI terminado en 7 : 17 de septiembre

: 17 de septiembre DNI terminado en 8 : 18 de septiembre

: 18 de septiembre DNI terminado en 9: 21 de septiembre El segundo tramo corresponde a quienes reciben haberes superiores al mínimo. En este caso, el cronograma empieza el 22 de septiembre y se distribuye de la siguiente manera: documentos terminados en 0 y 1: cobran el 22

2 y 3: el 23

4 y 5: el 24

6 y 7: el 25

8 y 9: 28 de septiembre El organismo permite consultar el recibo de haberes desde mi ANSES, en la opción “Jubilación” y luego “Consultar recibos de haberes”. Ahí se puede verificar el monto liquidado y los conceptos incorporados al pago. Quiénes cobran el bono completo de $70.000 y quiénes reciben el proporcional El Decreto 824/2026 establece una diferencia fundamental según el ingreso previsional de cada titular. Quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, reciben un monto menor o igual al haber mínimo, cobran el bono completo de $70.000. Quienes tienen un haber superior al mínimo pueden recibir un bono menor. En estos casos, el Gobierno estableció que el complemento será el monto necesario para que la suma del haber y el refuerzo llegue al límite de $498.633,20. Por ejemplo, si una persona tiene un haber mensual de $450.000, el bono no será de $70.000. Recibirá $48.633,20, de manera que el ingreso total llegue a $498.633,20. Si el haber previsional ya supera ese límite, no corresponde el bono extraordinario. El mecanismo busca concentrar el refuerzo en quienes tienen ingresos previsionales más bajos.

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