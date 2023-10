Dólar disparado: bancos piden "responsabilidad democrática" tras las declaraciones de Milei

La disparada del dólar blue y la fuerte caída de los depósitos a plazo fijo encendieron las alertas en el sistema financiero, por lo que los principales bancos del país -nucleados en ADEBA- salieron a pedir "responsabilidad democrática" y dijeron que "recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación". No lo mencionaron, pero se refirieron al candidato Javier Milei.