Automotriz lanzó créditos UVA con tasa de 13,9% y cuotas desde $686.904 + Agregar ámbito en









La propuesta permite financiar hasta el 75% del valor del vehículo en hasta 60 meses y está disponible en toda la red oficial.

Toyota ofrece planes de financiamiento para acceder a un 0km Freepik

Toyota Argentina presentó una nueva alternativa de financiación destinada a ampliar el acceso a sus autos 0km en el mercado local. La iniciativa incluye créditos prendarios ajustados por UVA, con una TNA del 13,9%, disponibles en todos los concesionarios oficiales del país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La línea permite financiar hasta el 75% del valor de la unidad en un plazo máximo de 60 cuotas (cinco años). De esta manera, la marca suma una opción adicional dentro de su esquema comercial vigente, apuntada a distintos perfiles de clientes.

Ejemplos de cuotas y alcance A modo de referencia, para un Toyota Yaris XS, la cuota inicial parte desde $686.904,25 (IVA incluido), mientras que en el caso de un Toyota Corolla XLI 2.0 CVT asciende a $847.992,42.

A modo de referencia, para un Toyota Yaris XS, la cuota inicial parte desde $686.904,25 (IVA incluido), mientras que en el caso de un Toyota Corolla XLI 2.0 CVT asciende a $847.992,42. Toyota Estos valores corresponden a los montos máximos financiables, aunque cada usuario puede optar por solicitar cifras menores según su capacidad de pago.

Desde la compañía destacaron que esta herramienta se integra al portafolio de soluciones de Toyota Compañía Financiera, con el objetivo de ofrecer alternativas más flexibles y acompañar la demanda en un contexto de mercado en transformación.