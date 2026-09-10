A todo o nada, Donald Trump promete pagar un bono de u$s5.000 a cada votante si los Republicanos ganan las elecciones en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó una fuerte promesa electoral durante la convención republicana de mitad de mandato en Dallas: entregar un “dividendo” de u$s5.000 a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano logra mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre . La propuesta, que Trump vinculó con la fortaleza económica del país, no incluye por ahora detalles sobre su implementación ni sobre cómo se financiaría.

Trump presentó el pago como un incentivo directo para los votantes y aseguró que el dinero debería gastarse dentro de Estados Unidos. “Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben u$s5.000”, planteó durante un discurso de casi dos horas en el denominado “Trump-a-palooza”. El mandatario pidió además a sus seguidores que voten en las legislativas de noviembre como si él mismo estuviera en la boleta, pese a que constitucionalmente no puede aspirar a un tercer mandato.

El principal interrogante pasa por el financiamiento. La entrega de u$s5.000 a los adultos estadounidenses tendría un costo superior a u$s1 billón , según estimaciones citadas por Reuters y otros medios estadounidenses, una cifra que obligaría a definir una fuente de recursos y requeriría la intervención del Congreso. Trump no explicó durante su discurso de dónde saldría el dinero ni cómo funcionaría el programa.

La promesa aparece además en un escenario político complejo para el Partido Republicano. Trump mantiene una aprobación cercana al 40% y los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara y disputar el Senado en las elecciones del 3 de noviembre. La inédita convención republicana de mitad de mandato fue organizada precisamente para reforzar la campaña y colocar al presidente en el centro de la estrategia electoral.

El anuncio también recuerda otras iniciativas de Trump vinculadas con la distribución de dinero a los ciudadanos que no llegaron a concretarse. En esta ocasión, el mandatario habló de un “Trump dividend” y lo vinculó directamente con los ingresos y el desempeño económico de su administración. Más tarde, el vicepresidente JD Vance introdujo matices sobre el alcance del beneficio y sugirió que los estadounidenses de mayores ingresos podrían quedar excluidos.

La propuesta se convirtió así en uno de los principales anuncios de una convención en la que Trump también defendió su política comercial, los aranceles y la guerra con Irán, además de atacar duramente a los demócratas. Con las elecciones legislativas cada vez más cerca, el presidente apuesta a una fórmula directa: convertir el resultado electoral en un eventual beneficio económico para los votantes.

Donald Trump busca fortalecer al Partido Republicano de cara a noviembre

Donald Trump y el Partido Republicano buscan recuperar impulso de cara a las elecciones legislativas de noviembre con una convención de medio término en Dallas, un tipo de encuentro poco habitual en Estados Unidos. El objetivo principal es movilizar a la base republicana y mostrar al partido unido detrás del presidente, en un momento en que Trump enfrenta una aprobación de apenas 33%, además de preocupaciones entre los votantes por la inflación y la guerra con Irán.

El encuentro se desarrolla en el American Airlines Center. La intención de los republicanos es aprovechar el evento para poner el foco en los temas que consideran logros de la actual administración, entre ellos los recortes de impuestos, el control de la frontera, el impulso a la producción nacional y las reformas en materia de salud.

La convención también busca instalar los principales argumentos que el Partido Republicano utilizará durante la campaña. Entre ellos aparecen el comercio, la seguridad pública y las críticas a lo que los republicanos presentan como posiciones extremas dentro del Partido Demócrata. La estrategia apunta a que esos temas tengan mayor peso en la discusión electoral que las dificultades económicas que enfrenta el gobierno.