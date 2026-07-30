La joya oculta de Buenos Aires para descansar en familia, desconectar de la rutina y comer rico + Agregar ámbito en









Un rincón bonaerense ofrece la posibilidad de pasar un día distinto con propuestas rurales y sabores que enamoran a cada visitante.

Este es el mejor destino para olvidarse de la rutina y estar en paz. Magnific

Uno de los mejores planes para desconectarse de la rutina y el bullicio de la ciudad es hacer una escapada breve. A pocos kilómetros de CABA existen pequeñas localidades que todavía mantienen su identidad intacta y ofrecen un ambiente tranquilo, ideal para pasar el día o disfrutar de un fin de semana distinto.

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Entre esos destinos aparece Castilla, un pueblo bonaerense que recuperó parte de su movimiento gracias al turismo. Su historia ferroviaria, la paz que se siente en sus calles y su gran propuesta gastronómica le dieron reconocimiento en los últimos años, por lo que se volvió una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan naturaleza y buena comida sin irse lejos.

El pueblo bonaerense que te va a enamorar. Gentileza - Facebook: @conociendopueblos Dónde se ubica Castilla Castilla pertenece al partido de Chacabuco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a unos 173 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una distancia que toma de dos horas y media en auto, según el tránsito. Actualmente viven 700 habitantes ahí, aunque en su mayor crecimiento llegó a superar los 3.000 pobladores, impulsado por el movimiento que generaba el paso del Ferrocarril General San Martín.

La situación cambió durante la década de 1990, cuando el tren dejó de detenerse en la estación de la localidad. Eso produjo una fuerte migración hacia ciudades cercanas y redujo considerablemente la población. Con el paso del tiempo, Castilla encontró una nueva oportunidad a partir del turismo, que destaca su patrimonio histórico, paisaje rural y la tranquilidad que caracteriza al pueblo.

La escapada que te hará descansar del bullicio de la ciudad. Gentileza - Facebook: @conociendopueblos Qué se puede hacer en Castilla Uno de los principales atractivos de Castilla es recorrer sus calles en paz y descubrir la vida típica de un pueblo bonaerense, disfrutando de la antigua estación ferroviaria, los espacios abiertos y el ambiente rural. De todas formas, la gastronomía es la protagonista de la región.

El establecimiento El Stud, inaugurado en diciembre de 2021, funciona sobre un predio donde antiguamente se criaban caballos de carrera y de polo. Ese espacio fue transformado en un restaurante de campo que hoy recibe visitantes de distintos puntos de la provincia. Su carta incluye clásicos de la cocina criolla: Asado a la estaca

Vacío

Lechón

Achuras

Pastas caseras

Tablas de picadas Además de la propuesta gastronómica, el pueblo invita a sacar fotografías de sus construcciones históricas y compartir unos días al aire libre lejos del movimiento de las grandes ciudades. El destino rural que tenés que conocer. Gentileza - Wikipedia Cómo ir hasta Castilla En auto, una de las opciones consiste en tomar el Acceso Oeste hasta Luján, continuar por la Ruta Nacional 7 hacia Carmen de Areco y luego seguir por la Ruta Provincial 51 hasta el acceso a Castilla. Pero también existe un recorrido alternativo: Acceso Oeste

Ruta Nacional 5 hasta Suipacha

Ruta Provincial 43 hacia Rivas

Ruta Provincial 42, con un tramo de 16 kilómetros de camino de tierra Quienes prefieran el tren pueden viajar desde la estación Retiro a través de la línea San Martín, con un trayecto de 3 horas y 30 minutos. También se puede ir en micro desde Retiro hasta Carmen de Areco, recorrido que demanda 3 horas. Desde ahí se puede completar el trayecto hasta Castilla mediante un remís.