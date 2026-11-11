Por qué el papa León XIV fue a la cárcel de Devoto como punto de su agenda: la historia del lugar y su actual vaciamiento

El Pontífice incluyó al histórico penal porteño en su recorrido por la Argentina, en una jornada atravesada por su significado social.

La cárcel de Devoto fue inaugurada en 1927 y atraviesa en 2026 el traslado de sus últimos internos.

La visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto fue uno de los momentos más significativos de la última jornada de su paso por la Argentina. El encuentro con las personas privadas de su libertad tuvo un sentido pastoral: acercarse a quienes atraviesan el encierro y transmitir un mensaje de esperanza, dignidad y posibilidad de comenzar de nuevo.

La elección del establecimiento también coincide con un momento histórico. El último gran penal federal de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un proceso de desocupación y traslado de internos hacia Marcos Paz , que permitirá avanzar con su cierre. Así, el encuentro del Pontífice se produjo en un lugar marcado por casi un siglo de historia y que se prepara para cambiar de función.

León XIV llegó al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto el miércoles 11 de noviembre por la mañana, como parte de las actividades previstas para cerrar su visita apostólica al país. El encuentro se realizó en el gimnasio del establecimiento, ubicado en Bermúdez 2651, y reunió a alrededor de 70 internos que todavía permanecían alojados allí.

Durante la ceremonia, tres personas privadas de su libertad compartieron sus testimonios sobre la fe , sus experiencias personales y los cambios que atravesaron durante el encarcelamiento. El Papa escuchó sus relatos y les transmitió un mensaje centrado en la dignidad humana, la esperanza y la posibilidad de reconstruir sus vidas.

El Pontífice también destacó la importancia de que las cárceles sean espacios de recuperación y reinserción social . Su presencia en Devoto tuvo un significado especial porque el penal se encuentra próximo a dejar de funcionar, después de décadas de reclamos vecinales y proyectos de traslado que no habían logrado concretarse. La visita puso el foco en las personas que todavía permanecen allí, más allá del futuro edilicio del predio.

"Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados. Nos aliento a afianzarse en la fe y a anclarse en la esperanza cristiana para poder afrontar los múltiples retos que se les presentan cada día, para que este ambiente puede ser más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad", sostuvo el máximo representante de la iglesia.

La cárcel de Devoto a lo largo de los años

La historia del penal comenzó a principios del siglo XX, cuando los terrenos donde hoy se encuentra el complejo penitenciario estaban destinados a otro propósito. La familia Visillac había donado unas cinco hectáreas para la construcción de un hospital, pero un decreto de abril de 1923 modificó el destino de esas tierras y dispuso que allí se levantara una prisión.

La cárcel fue inaugurada en 1927, inicialmente como una alcaidía para alojar contraventores. En aquel entonces, Villa Devoto tenía características muy diferentes a las actuales: predominaban las quintas, los terrenos abiertos y las construcciones dispersas. Con el crecimiento de la Ciudad, el establecimiento quedó rodeado por viviendas y comercios, hasta convertirse en una presencia histórica dentro de un barrio densamente poblado.

A lo largo de sus casi cien años de funcionamiento, el penal atravesó episodios que marcaron la historia argentina. Entre ellos se encuentra la masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en 1978 durante la última dictadura militar, en la que murieron entre 60 y 65 internos. También fue escenario de motines, protestas y fugas, además de funcionar como lugar de detención ilegal durante el terrorismo de Estado. Desde 1987, en sus instalaciones funciona el Centro Universitario Devoto, donde personas detenidas pueden cursar carreras universitarias.

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El traslado de los presos y su posterior cierre

El cierre de la cárcel de Devoto fue una promesa que atravesó distintas gestiones nacionales y porteñas. Uno de los antecedentes más importantes se produjo en 2018, cuando la Nación y la Ciudad acordaron avanzar con el traslado de los internos hacia un nuevo complejo penitenciario en Marcos Paz. Sin embargo, las obras y los cambios administrativos demoraron durante años la concreción del proyecto.

En 2026, el Gobierno puso en marcha el operativo de traslado hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, previo a la visita del Papa. En una primera etapa fueron reubicados alrededor de 1.400 detenidos, mientras que el establecimiento de Devoto continuó alojando a un grupo reducido de internos. La mudanza se organizó de manera gradual, con participación del Servicio Penitenciario Federal y coordinación entre las autoridades nacionales y porteñas.

Una vez que el penal quede completamente desocupado y desafectado de sus funciones penitenciarias, comenzará la discusión sobre el destino del terreno. El acuerdo entre Nación y Ciudad contempla la posibilidad de desarrollar un proyecto de reurbanización, con una parte destinada a espacios públicos y otra que podría habilitar usos residenciales.

La transformación del predio también abre expectativas sobre el impacto urbano e inmobiliario en Villa Devoto, aunque su diseño definitivo dependerá de las decisiones administrativas y urbanísticas que se adopten.