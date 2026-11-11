Luciano Pereyra cantó "Solo le pido a Dios" en la previa de la llegada del papa León XIV a Luján + Agregar ámbito en









En la previa de la visita del sumo pontífice a la Basílica, se realizó una extensa vigilia con una decena de artistas.

Luciano Pereyra actuó ante una multitud en Luján.

La visita del papa León XIV a la Argentina se acerca a su fin, sin embargo sigue sumando momentos emotivos que sin dudas quedarán guardados en la historia de nuestro país. Tras su paso por la cárcel de Devoto, el sumo pontífice dará una masiva misa en la plaza de la Basílica de Luján.

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Al igual que sucedió en el Monumento a los Españoles y en Córdoba, en Luján se dio una vigilia que estuvo protagonizada por decenas de artistas, uno de ellos fue Luciano Pereyra. El reconocido cantante, oriundo de la ciudad, interpretó una sentida versión de "Solo le pido a dios".

Se trata de la segunda vez que Pereyra interpreta el clásico de León Gieco ante un Papa, ya lo había hecho en el año 2000 ante Juan Pablo II. A sus 18 años fue elegido para representar a la juventud latinoamericana en Roma durante el Jubileo de los Jóvenes.

El set de Luciano Pereyra se completó con la interpretación de "Si no es contigo" y "Seré", canciones de su propio repertorio.

La vigilia en Luján a la espera de la misa del papa León XIV Las actividades comenzaron ayer martes a las 16hs, cuando se habilitó el ingreso para la gente a los Patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada. Los asistentes accedieron desde la rotonda Ana de Matos, ubicada en la intersección de Pellegrini y avenida Nuestra Señora de Luján.

Desde las 18hs se desarrolló la vigilia, que se extendió hasta la una de la madrugada. La propuesta combinó actuaciones musicales con actividades vinculadas a la celebración religiosa y espacios de encuentro para los fieles. Entre los artistas convocados estuvieorn Filocalia, Daniel Poli, Los Campedrinos, Carafea, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto. La programación también incluye proyecciones audiovisuales, momentos de oración y un recorrido de la Virgen Peregrina por el corredor central de la plaza.