El detector de mentiras, la "máquina de la verdad" con la que Chiche Gelblung incomodó a artistas, modelos y famosos

Entre los recursos que marcaron la carrera televisiva del histórico conductor, apareció esta invención. La herramienta se utilizó para incomodar y poner a prueba a distintas personalidades.

El detector de mentiras fue uno de los elementos más recordados de los programas conducidos por Chiche Gelblung . Presentado como una suerte de “máquina de la verdad” , el polígrafo convirtió entrevistas tradicionales en momentos de tensión televisiva en los que los invitados debían responder preguntas mientras el dispositivo registraba sus reacciones.

Por ese formato pasaron diferentes personalidades y protagonistas de casos que tuvieron una fuerte repercusión pública. Entre ellos estuvieron Guillermo Luque , acusado por el crimen de María Soledad Morales, John Bobbitt y Guillermo Patricio Kelly .

La utilización del polígrafo se convirtió prácticamente en una marca registrada de Gelblung y reforzó uno de los rasgos centrales de su estilo , el de transformar una conversación periodística en un acontecimiento televisivo.

La denominada “alarma Chiche” quedó asociada así a una época de la televisión en la que Gelblung recurrió al polígrafo como parte central del espectáculo. El entrevistado no solo debía enfrentarse a las preguntas del periodista, sino también a un dispositivo que pretendía establecer si sus respuestas eran verdaderas.

Uno de los episodios que el propio Chiche recordó años después tuvo como protagonista a la vedette Alejandra Pradón , quien aceptó someterse al detector de mentiras durante una entrevista.

Gelblung repasó aquella experiencia durante una conversación con Fernando Dente, quien recordó especialmente una de las preguntas que le formuló a Pradón: “¿Alguna vez fuiste infiel?“.

“Contame cómo se te ocurrió eso, porque yo te creí todo; no sé si era verdad o mentira, pero te lo creí todo", lo encaró Dente.

Chiche aprovechó entonces para explicar cuál consideraba que era el verdadero secreto detrás de ese tipo de entrevistas. “El detector de mentiras es una máquina muy seria. La clave no es las respuestas, la clave está en las preguntas, en cómo vos le preguntás. Al detector de mentiras vos le podés mentir, le podés decir la verdad, ¿viste?, qué sé yo. Lo que vale únicamente es la pregunta", explicó.

Chiche y su histórico detector de mentiras.

Del recurso televisivo a las fuerzas de seguridad

Décadas después de aquellas entrevistas, el detector de mentiras también apareció en otro ámbito. En 2024, el Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces encabezado por Patricia Bullrich, anunció la creación de una Unidad de Pruebas de Polígrafo.

El objetivo fue implementar este tipo de evaluaciones entre integrantes de las fuerzas federales, especialmente policías, prefectos y gendarmes vinculados con investigaciones sensibles como el narcotráfico y el crimen organizado.

De acuerdo con la resolución ministerial, los exámenes tendrían carácter optativo y no obligatorio, por lo que quienes rechazaran someterse a las pruebas no recibirían sanciones.

“Resulta oportuno incorporar herramientas para la adecuada implementación de un modelo de control de integridad para las fuerzas policiales y de seguridad, especialmente las que cumplen funciones que conllevan una exigencia de alto riesgo y confiabilidad”, aseguró la resolución. El documento también fundamentó la decisión en la sensibilidad de determinadas tareas dentro de las fuerzas federales.

“La participación en cuerpos especiales para combate contra el narcotráfico, investigaciones o inteligencia en cualquiera de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales o el cuidado de los internos de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal demandan un superlativo nivel de confianza hacia sus integrantes, debido a la sensibilidad de sus respectivas misiones”, continuó.

La resolución mencionó como antecedentes la utilización del detector de mentiras en fuerzas policiales de países como México, Honduras y Ecuador.

De esta manera, el polígrafo que Chiche Gelblung convirtió durante años en uno de los recursos más reconocibles y provocadores de sus entrevistas televisivas también encontró posteriormente una aplicación institucional, aunque bajo objetivos y condiciones completamente diferentes a los de aquella recordada “máquina de la verdad” de la televisión argentina.