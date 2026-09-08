Morosidad: con los altos intereses, los bancos compensaron sus pérdidas por cargos de incobrabilidad + Agregar ámbito en









Frente a la elevada morosidad, los bancos están refinanciando las deudas y en el mercado esperan que haya un mayor racionamiento del crédito.

La morosidad alcanza casi a 6 millones de deudores en Argentina.

La pérdida de los bancos por las deudas de los morosos "irrecuperables" fue compensada por los intereses netos, según aseguró la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (Bapro). En el mercado no esperan que las tasas sigan subiendo y consideran que las refinanciaciones implementadas por las entidades financieras pueden ayudar a sanear el porcentaje de financiamiento en situación irregular, pero avizoran un mayor racionamiento del crédito en moneda local, que difícilmente vuelva a ser en el corto plazo un motor de la actividad económica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"El sistema financiero ganó lo mismo por intereses netos (cobros por préstamos menos pagos por depósitos) de lo que perdió por cargos por incobrabilidad: $16,1 billones", sostuvo el Bapro.

El crecimiento de la morosidad desde fines de 2024 es uno de los temas que domina la agenda pública ya desde hace tiempo. Las causas de este incremento son varias e incluyen el boom del crédito que hubo a inicios del gobierno de Javier Milei, pero fundamentalmente el deterioro del poder adquisitivo de la población argentina y las elevadas tasas de interés a las cuales se endeudaron las familias argentinas en un contexto en el cual la inflación recién comenzaba a desacelerarse.

Un informe de 1816 mostró que la Tasa Efectiva Anual (TEA) en agosto fue del 89,2% para los préstamos personales de bancos. Las cifras superaron ampliamente a una inflación que fue del 33,8% en los últimos 12 meses y que se espera ceda al 21,8% de acá a un año.

"La suba en la morosidad se ve representada en la fuerte suba de la carga por incobrabilidad sobre el activo de los bancos, evidenciando el aumento absoluto y relativo. En mayo los cargos por incobrabilidad del sector financiero alcanzaron 3,9% frente al 1,1% de 2024", dijo al respecto el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Según un informe de EcoGo, los bancos suprimieron de sus balances 143.143 préstamos considerados "irrecuperables". Entre los préstamos en pesos, el monto que se dio de baja representó unos $2,9 billones. Los créditos refinanciados ganan cada vez más peso y se espera un mayor racionamiento de préstamos hacia adelante 1816 estimó que la morosidad en familias trepó del 12,8% al 12,9% en julio, luego de una muy tenue mejora en el mes previo. Este aumento no se dio porque haya subido el saldo en pesos del financiamiento en situación irregular, sino porque cayó el denominador, es decir, el saldo total del crédito. Asimismo, el saldo refinanciado representó el 3,7% del crédito total a familias, un nuevo récord en décadas. Hacia adelante, en LCG ven que el crédito a las familias no va a resurgir fuertemente como en 2024, ya que “los bancos estarán más cautelosos”. La consultora señaló que suele haber dos modelos de estrategia crediticia: ampliar la base de deudores, y que frente a problemas de repago se compense con mayores tasas de interés, o limitar la tasa, restringiendo la cantidad de sujetos de crédito. Frente a ese dilema, intuyen que ocurrirá lo segundo.

Temas morosidad

Tasas

Créditos