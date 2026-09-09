Murió Chiche Gelblung: los 10 momentos que marcaron su carrera en televisión con polémicas y cruces

El periodista y conductor murió a los 82 años y dejó una extensa trayectoria en los medios. Desde sus programas de investigación hasta sus entrevistas más polémicas, repasamos algunas de las apariciones y escenas que quedaron en la memoria de la televisión argentina.

Samuel "Chiche Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre. El reconocido periodista de 82 años se encontraba internado en terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo, donde había ingresado el pasado martes por la mañana por un cuadro respiratorio.

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Desde las revistas y la radio hasta la televisión y los medios digitales, Gelblung fue dueño de una extensa y emblemática carrera en el periodismo. Su extensa trayectoria, de más de 6 décadas, dejó imborrables huellas en el recuerdo de todos los argentinos.

Uno de los grandes hitos de la carrera televisiva de Chiche Gelblung fue "Memoria" , el ciclo que condujo durante años y que se convirtió en una de sus principales marcas.

El programa combinaba actualidad, investigación, policiales, historias impactantes y fenómenos paranormales. Con un estilo directo y provocador, Gelblung construyó allí una identidad televisiva que lo acompañaría durante el resto de su carrera.

Memoria, su ciclo en Canal 9, fue el programa en el que Chiche terminó de consolidar un estilo televisivo que tenía a las historias insólitas y cercanas a lo bizarro como una de sus principales características. Entre todos esos momentos, hay uno que quedó asociado para siempre con el periodista: la autopsia del ET .

"Nosotros hicimos una joda", resumió Gelblung.

En una entrevista con Fernando Dente, Chiche recordó cómo nació aquella nota que terminó convirtiéndose en uno de sus episodios más famosos: “Eso fue inolvidable. Pero ¿qué pasa?, eso fue un documento. En realidad, nosotros hicimos una joda".

"De hecho, yo debo haber hecho cuarenta viajes a Estados Unidos a explicar la historia de esta autopsia... La historia maravillosa fue que el programa de Fernando Bravo y Teté Coustarot compraron los derechos de esa autopsia, que costaba en ese entonces u$s40.000. Nosotros no lo teníamos ni en dos meses... ", relató sobre la previa de la autopsia.

"Entonces llamo a un tipo que era un desmitificador de las falsas ciencias. Lo llamo y le digo: ‘Enrique, quiero hacer la autopsia del ET’. ‘Sí, es una truchada’, dice. ‘Bueno, vamos, hagámosla’. Hicimos un muñeco, la escenografía era bastante elemental. Y teníamos que determinar cómo le sacábamos las vísceras y terminaron siendo menudo de pollo. Compramos tres kilos de menudo de pollo, se lo metimos dentro del ET y sacábamos los menudos de pollo.

Mirtha Legrand y una discusión fuera de cámara

Otro de los episodios recordados tuvo como protagonistas a Mirtha Legrand y Daniel Tinayre. La escena no ocurrió durante el programa, sino en uno de los cortes: la conductora discutía con su marido, quien por entonces estaba involucrado en la producción de sus tradicionales almuerzos.

Chiche contó que el material llegó a sus manos a través de Gerardo Rozín: “Me lo trajo Gerardo Rozín. Me dice: ‘¿Te animás a poner esto?’ Por supuesto que me animo, ¡cómo no me voy animar!...“

El registro, con el paso del tiempo, adquirió otra dimensión. “Hoy sería viral”, resumió Chiche.

Yiya Murano: “Soy inocente, señor Gelblung, no he matado, no soy una asesina”

Una vez más en el inolvidable Memoria, Chiche tuvo otro momento icónico: la entrevista a María de las Mercedes Bola Aponte de Murano, conocida popularmente como Yiya Murano y presentada mediáticamente como la envenenadora de Monserrat.

La nota comenzaba con una introducción contundente: “Si es verdad lo que dice la Justicia y por lo que la condenaron, la señora María de las Mercedes Bola Aponte de Murano sería la primera asesina serial de la historia. Ella está acá hoy con nosotros”.

Gelblung junto a Yiya Murano.

Tras una serie de preguntas y respuestas, Murano miró a cámara y sostuvo: “Soy inocente, señor Gelblung, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina”.

Alejandra Pradón y el detector de mentiras

Entre las notas más particulares de su carrera también aparece la que tuvo como protagonista a la vedette Alejandra Pradón, quien fue sometida a un detector de mentiras. Con el aparato desplegado, el periodista fue fiel a su estilo directo: “¿Alguna vez fuiste infiel?“.

Años después, durante la entrevista con Dente, Chiche explicó cómo pensó aquella nota: “El detector de mentiras es una máquina muy seria. La clave no es las respuestas, la clave está en las preguntas, en cómo vos le preguntás. Al detector de mentiras vos le podés mentir, le podés decir la verdad, ¿viste?, qué sé yo. Lo que vale únicamente es la pregunta".

Graciela Alfano y Matías Alé, sin ropa en vivo

La relación entre Graciela Alfano y Matías Alé se extendió entre 1999 y 2008. Durante uno de sus programas, la pareja protagonizó otro de esos momentos que llevaron al límite el tono del ciclo. Chiche los desafió en cámara y ambos terminaron quitándose la ropa y franelearon frente a las cámaras.

”El problema que yo tenía... yo trataba de tapar porque estaba mirando cuándo salía la placa de protección al menor. Si salía la placa listo, estábamos salvados. Al otro día nos querían levantar el programa. ¡Pero eso eran dos dementes!“, relató después Chiche.

La entrevista con Javier Milei

Sobre el final de su carrera, Chiche tuvo una de las últimas entrevistas en el campo político, cuando conversó con el por entonces candidato a Presidente, Javier Milei, tras el segundo debate presidencial de las elecciones 2023.

Allí, el libertario analizó junto a Gelblung lo ocurrido en la Facultad de Derecho de la UBA: " El debate fue una pantomina. En lugar de dedicarse a hacer propuestas, se dedican a relatar slogans, decir frases vacías de contenido y chicanear".

Años después, recordó las entrevistas que le hizo a Milei y aseguró que el vínculo se rompió luego de una conversación "muy tensa" que mantuvieron tiempo atrás.

"¿Por qué no te dio más entrevistas?", le preguntó el comunicador Pedro Rosemblat. Gelblung, fiel a su estilo, respondió: "Porque yo no era sumiso a las cosas que él decía, yo le discutía las cosas. La última entrevista fue muy tensa, fue muy dura. Me llamó al otro día y me dijo 'nunca más vamos a hablar'", recordó.

Ante esa respuesta, Rosemblat retrucó: "Y cumplió... ¿qué fue lo que le molestó?, ¿que le preguntaste?".

Gelblung explicó que la discusión giró en torno a temas cotidianos:"Por los jubilados, cuánto cuesta un litro de leche, cuánto cuesta un colectivo. No porque lo tengan que saber, pero te da un poco la idea de las grandes ignorancias que tienen los políticos", afirmó.

Nelson de la Rosa, una entrevista freaky

Entre las entrevistas más particulares también aparece la que Chiche mantuvo con Nelson de la Rosa, actor y comediante dominicano conocido como el hombre más pequeño del mundo.

La charla avanzó con preguntas sobre su edad, su estatura, su peso y su vida personal.

—¿Cuántos años tenés, Nelson?

—Treinta y dos.

—¿Cuánto?

—Treinta y dos.

—Bueno, no te había entendido bien. ¿Medís cuánto?

—Mmm...

—¿Setenta y un centímetros?

—Mmm...

—¿Y pesás...? ¿O no te pesás?

—(Ríe).

—No tenés ni idea. No te pesás...

—No tengo ni idea.

—Bueno, Nelson, contame un poco cómo es tu vida en este momento. ¿Estás casado, soltero?

—Soy casado.

Silvia Süller y una “operación psíquica”

Otro de los episodios de Memoria tuvo como protagonista a Silvia Süller, quien se sometió en vivo a una denominada “operación psíquica”.

“A esta operación se iba a someter una voluntaria, pero tenemos a la señora Silvia Süller -presenta la nota Chiche-. El doctor Enrique Márquez, sanador filipino...” En pantalla apareció el anuncio: "EXPERIENCIA EN VIVO EN MEMORIA Silvia Süller se somete a una operación psíquica..."

La escena continuó con las indicaciones del supuesto procedimiento.

—Te vamos a tener que destapar un poquitín -dice el galeno.

—Yo me voy a ubicar acá. ¿Estás nerviosa? -le pregunta Chiche.

—Y... no sé, más o menos, qué sé yo... -dice ella.

—No tengas miedo, porque vamos a trabajar sobre tu cuerpo bioplásmico.

Así comenzaba otro de los momentos que quedaron asociados al particular estilo de Chiche Gelblung en televisión.

El último reconocimiento

Hasta los últimos meses, Gelblung mantuvo su vigencia al frente de programas como Chiche 2024, en Crónica TV. Uno de sus últimos grandes reconocimientos llegó con el Martín Fierro de Cable 2025, donde obtuvo el premio al mejor programa de magazine, en una ceremonia realizada en el Goldencenter de Buenos Aires por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).

Durante la ceremonia, el periodista fue ovacionado y estuvo acompañado por Cristina Seoane. Al recibir la estatuilla, evocó a El Eternauta con una frase que sintetizó el momento: “Lo viejo funciona, Juan”.