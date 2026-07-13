Jude Bellingham, el jugador sensación de Inglaterra en el Mundial 2026 al que Argentina deberá vigilar de cerca

Los tres leones llegan a semifinales gracias a un doblete del mediocampista del Real Madrid, quien viene siendo su figura en la cita mundialista y buscará hacer historia con su país ante Argentina. Además, tiene un récord que solo lo comparte con Diego Armando Maradona.

Jude Bellingham ya lleva seis goles y una asistencia en lo que va del Mundial 2026 y buscará extender esa cifra el miércoles a las 16 horas ante la Selección argentina, por un lugar en la final del mundo. En el último partido por los cuartos de final ante Noruega, hizo los dos goles para darle la clasificación a los ingleses.

Curiosamente, además de hacer el doblete ante Noruega, también lo hizo ante México en los octavos de final y consiguió así un récord que el último en hacerlo había sido Diego Maradona: meter dos dobletes seguidos en instancias eliminatorias . Asimismo, con esos dos goles en el Estadio Azteca , se convirtió en el segundo jugador en hacerlo en ese lugar, solo por detrás del astro argentino ya mencionado.

El jugador del Real Madrid volvió a la posición que lo vio brillar en la Selección inglesa y Thomas Tuchel lo está aprovechando. En lo que va del certamen mundialista lleva siete contribuciones de gol, aprovechando errores de los rivales y su buen juego individual.

Los regates y la forma de correr sin pelota son los puntos que tendrá que tener en cuenta la Selección argentina de Lionel Scaloni si quieren pasar a la final, y es que Bellingham es la referencia tanto ofensiva como defensivamente para los ingleses.

Puede aparecer en modo goleador , como contra México y Noruega en las fases finales, o puede aparecer en modo defensivo, como cuando se tiró de cabeza a defender contra los mexicanos. Esa polifuncionalidad es la que va a tener en cuenta el técnico de la Selección nacional a la hora de poner el once inicial para el miércoles.

Por otro lado, una de sus debilidades es su situación física. El 18 de julio de 2025, o sea a comienzo de la temporada, se operó de una lesión de hombro que lo mantenía con molestias y en los últimos partidos en el Mundial 2026 se estuvo aquejando por dolores en esa zona. Tema que mantiene en vilo a todo el público inglés.

El festejo de Harry Kane y Jude Bellingham por el gol a México en octavos de final.

La historia de Bellingham

El nacido en Birmingham viene de una familia de pueblo y que se destacaba por jugar al fútbol en su barrio, el cual posteriormente lo vio debutar en primera división. Esa entrega que lo caracterizó desde chico se vio desde el primer instante, por lo que el Borussia Dortmund posó sus ojos en él y lo fichó por u$s 33 millones, cifra récord de un juvenil del Birmingham City.

El club de su barrio decidió retirar su dorsal a raíz de esa venta, número que lo acompañó durante su aventura en Alemania: el “22”. En su estancia en el Dortmund, solo pudo conseguir un subcampeonato de liga, luego de que el Bayern Múnich se los robase en la última fecha, y de ahí fue transferido al Real Madrid por u$s 152 millones, gracias a los objetivos y variables en el contrato.

Curiosamente, el título de mayor prestigio que consiguió con Los Blancos fue en la final de la Champions League, de la temporada 2023/24, en la que se enfrentaron ante su exequipo, el Borussia Dortmund, y se llevaron el trofeo tras ganar 2 a 0. En esa temporada Jude alcanzó 23 goles y 13 asistencias en 42 partidos, jugando de mediocampista ofensivo. En la actualidad, se desempeña más de box-to-box y fue perdiendo esa capacidad goleadora.