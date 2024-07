Dólar: gurúes de la city insisten en la necesidad de reacción del Gobierno

Ante la incipiente nueva política monetaria, el mercado le hizo saber al equipo económico dirigido por Luis Caputo que hay más dudas que certezas y que las señales ofrecidas no aclaran el panorama y se necesitan respuestas ya.

El mercado no reaccionó bien a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo y del titular del Banco Central, Santiago Bausili sobre el inicio de la fase dos del programa económico. Durante dos días se vio la suba a récords nominales del dólar blue, el MEP y el Contado con liqui (CCL ) , mientras los activos en el exterior se caían fuerte, aunque el martes moderaron esa tendencia.

La confirmación de que no habrá modificaciones en el esquema cambiario —o sea, se mantiene el "crawling peg" al 2% mensual, el dólar "blend" para liquidar exportaciones y no hay fecha para la apertura del cepo . Por ello, la reacción negativa del mercado y la suba de la brecha que exige un nuevo salto para el tipo de cambio oficial.

Buteler indica que ya con siete meses de gestión con cepo, no sobre el dólar oficial, sino sobre los dólares financieros, “esos dólares que afectan a las reservas del Banco Central porque son compra y venta sobre privado” y a pesar de que junio, un mes que estacionalmente le permite al BCRA incorporar reservas, este “no lo pudo hacer”.

Un dólar que se empieza a percibir atrasado, una economía que hace dos meses dicen que tiene un rebote en V, pero que los indicadores siguen dando, que va en caída, se suma la conferencia de prensa del viernes donde el Gobierno dice que todo sigue igual, analiza Buteler. Entonces, si estas dudas que tiene el mercado son producidas con bajo estas condiciones y vos decís que no las modificas, “la verdad que mucho no ayuda”.

Para el estratega, lo que el mercado ve y lo que le gustaría conocer es cómo se va a cambiar esas variables: ¿Cuáles son los drivers que van a provocar que la economía tenga ese rebote? ¿Cómo se hace para recuperar reservas en un segundo semestre que generalmente es más estresante en ese tema por temas estacionales? ¿Cuándo eso va a salir del cepo? "Ellos saben que con cepo no creces, con cepo las reservas no se robustecen y necesitas crecer para empezar a recuperar un poco la actividad", sostiene.

Y es que la noticia sobre el cepo cambiario fue el “no anuncio”. Lo que se dijo es que la eliminación de las restricciones será en “la fase 3”, aunque no se comunicó cuando esa nueva etapa comenzará. Desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) rescatan que el Gobierno viene haciendo bien la tarea de eliminar los pesos sobrantes de la economía, “pero como contrapartida, no logra hacerse de dólares, al contrario, en junio, un mes de buena estacionalidad, el Banco Central (BCRA) terminó como vendedor neto, situación que aleja el horizonte de salida del cepo: sin dólares, habrá cepo”.

Y es que el propio Bausili reveló que junio terminó con un saldo negativo en reservas y advirtió que es "probable" que el tercer trimestre cierre con un déficit de alrededor de u$s3.000 millones. Todo ello, de cara a un julio en donde habrá que afrontar pagos por u$s2.600 millones por los bonos soberanos y comenzarán a erogarse las amortizaciones de los BOPREAL. Así el escenario empieza a ser cada vez más preocupante.

1816 tipo de cambios financieros.png El Gobierno de Milei mostró músculo en sus primeros siete meses de gestión y comprobó que se podía eliminar el déficit fiscal.

¿Y qué es lo que pide el mercado? Definiciones cambiarias. El Gobierno de Milei mostró músculo en sus primeros siete meses de gestión y comprobó que se podía eliminar el déficit fiscal, no solo el primario, casi que de la noche a la mañana. Y si bien hay dudas más que razonables acerca de la sostenibilidad del resultado fiscal, “el compromiso del Ejecutivo con ese resultado es clarísimo”, sostienen desde la consultora 1816.

“Pero aun dando por hecho que lo fiscal es la madre de todos los problemas de la macro argentina, es evidente que no es el único que enfrenta la economía”, advierte la escuchada consultora. Y es que, en general, en el mercado hay coincidencia en que la gestión económica de (Mauricio) Macri fracasó porque, habiendo optado por el shock en lo monetario/cambiario, fue gradualista en lo fiscal.

Ahora, sucede lo contrario, Milei, mostrando una receta totalmente opuesta (shock fiscal, gradualismo en lo monetario/cambiario), “tuvo el beneplácito del mercado en su primer semestre, pero hoy el mensaje que parecieran dar los inversores es que "no alcanza con resolver solo el cepo (como Macri) o resolver solo lo fiscal (como Milei), para que la economía funcione hay que resolver ambas cosas sí o si y rápido“, agrega el último informe de la consultora.

La incertidumbre acecha

También un informe de Labour Capital & Growth (LCG) advierte al Gobierno sobre la disparada del dólar. "Lo anunciado por Luis Caputo difiere de lo que afirma el presidente Javier Milei, quien continúa sosteniendo que sacar al Banco Central de la escena sigue siendo la meta. El Ministro afirmó nuevamente que se necesitan más dólares para salir del cepo, mientras que Milei dice que solo alcanza con dejar de emitir, terminando de 'sanear' el balance del BCRA", advierte el documento.

“Por eso, en el frente monetario la incertidumbre continúa”, dicen. Y agregan que, “otra vez, los funcionarios mostraron la cara más pragmática de las definiciones de política económica, pero esta vez dejando un gusto más insípido".

"La duda que genera este anuncio (el del viernes) es que nuevamente resulta disonante respecto de comentarios más altisonantes del presidente Milei. ¿Cómo engancha esto con la denominada competencia de monedas? ¿Realmente se apunta a la eliminación, en un futuro, del Banco Central?", cuestionaron.

Así, tras el mal junio, la mirada del mercado está en la evolución del mercado cambiario, en el que se espera que el BCRA continúe con su racha vendedora. También será importante ver si hay alguna reacción por parte del Gobierno que se mantiene estéril a la situación con el presidente peleándose a nivel internacional e intentando dominar el mundo a lo Napoleón, y a la espera que todo se decante y los activos recuperen unos puntos porcentuales para hacer como si nada hubiese pasado, pero la brecha sigue allí.