El feriado de junio que podrán disfrutar miles de argentinos: de qué trata y a quiénes afecta + Agregar ámbito en









Muchos afortunados podrán disfrutar de un descanso poco conocido que, si bien no será para todos, les dará un alivio al cierre del mes a quienes puedan aprovecharlo.

Esta jornada será muy beneficiosa para varios afortunados. Depositphotos

El calendario de feriados no deja de sorprender en junio, ya que hay varias jornadas que no todos conocen y que podrían darles la oportunidad de descansar sin haberlo previsto. Si bien no son de alcance nacional, representan un alivio para muchos trabajadores y estudiantes.

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En este contexto, hay una jornada que destaca por sobre el resto, ya que permitirá que miles de argentinos tengan una fecha libre de responsabilidades. De esta manera, quienes puedan aprovecharla se verán beneficiados.

Descanso Feriados Freepik Junio le dará la posibilidad de descansar a varios afortunados. Freepik

Por qué es feriado el 24 de junio de 2026 Cabe remarcar que este día no formará parte del calendario nacional de feriados y tendrá alcance local. Más precisamente, beneficiará a distintos municipios y localidades de la provincia de Buenos Aires este miércoles 24 de junio.

Los partidos de Berisso y Roque Pérez celebrarán su aniversario fundacional, al igual que la localidad de Lima, en Zárate. Por otro lado, Florencio Varela también tendrá un cese de actividades por su fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. En tanto, el pueblo de Quenumá, en Salliqueló, rendirá homenaje a la figura del Sagrado Corazón de Jesús.

Todas estas ciudades y municipios les darán descanso a los empleados del sector público y a los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia ubicadas en esas zonas. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, ya que podrían adherirse si así lo consideran. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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