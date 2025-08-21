Renunció el ministro de Hacienda de Chile a pocos meses de las elecciones











El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, presentó su renuncia por motivos personales, lo que representa una nueva baja en la administración del presidente Gabriel Boric a pocos meses del término de su mandato.

Marcel, de 65 años, considerado uno de los hombres fuertes del gobierno, quien ejerció como presidente del Banco Central de Chile entre 2016 y 2022, ocupaba su cargo desde el inicio del gobierno de Boric, en marzo de 2022.

La salida del renombrado economista se produce tan solo un día después de que Boric anunciara la remoción del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

En el Palacio de la Moneda de Santiago, Boric oficializó los cambios. En reemplazo de Marcel, el nuevo titular de Hacienda será el hasta entonces ministro de Economía, Nicolás Grau.

Álvaro García Hurtado y María Ignacia Fernández Gatica estarán al frente de las carteras de Economía y Agricultura, respectivamente.

Jeannette Jara será la candidata del oficialismo para las elecciones de noviembre Las tensiones políticas entre partidos aliados al gobierno rompieron la lista única del oficialismo para las elecciones generales de noviembre. “El equipo económico tiene cambios importantes”, pero “nuestro gobierno va a seguir avanzando en la dirección de la responsabilidad fiscal”, dijo Boric en su discurso, al destacar “el rigor, la tenacidad, la seriedad y la generosidad” del ahora exministro Marcel. “Su aporte no se limita a lo económico”. La reconfiguración del gabinete supone un nuevo reajuste dentro de las múltiples bajas sufridas por la administración este año, a quien le queda poco más de seis meses en el poder, pero menos de cuatro para conocer a su sucesor. En julio, la entonces ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, renunció al cargo para dedicarse a un puesto en el gabinete presidencial como jefa de Planificación Estratégica. En los últimos meses, igualmente han renunciado a sus cargos, por distintas razones, las titulares de los Ministerios de Defensa, Bienes Nacionales, Interior y Trabajo, éste último ocupado hasta el pasado abril por Jeannette Jara, quien disputará las elecciones presidenciales de noviembre como la candidata del oficialismo tras imponerse en las primarias de junio.