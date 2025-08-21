Agosto de 2025 cierra con un movimiento particular en el calendario de feriados: el viernes 22 habrá una jornada especial en una zona puntual de la provincia de Buenos Aires. La fecha no es nacional y responde a una conmemoración local, por lo que su alcance se limita al distrito correspondiente.
El Gobierno decretó feriado el 22 de agosto: a qué se debe
Finalmente, se dispuso que este viernes haya un fin de semana largo.
-
Un nuevo fin de semana largo para los argentinos: por qué es feriado el 22 de agosto
-
El Gobierno decretó feriado el 21 de agosto: a qué se debe
El feriado rige exclusivamente en ese partido bonaerense, donde se suspenden actividades oficiales y algunos servicios. En el resto del país, el día se mantendrá como laborable con normalidad.
Por qué es feriado del viernes 22 de agosto de 2025
El viernes 22 de agosto será feriado en el Partido de Adolfo Gonzales Chaves, en la provincia de Buenos Aires, con motivo del aniversario fundacional del distrito. La fecha forma parte del calendario oficial de feriados locales y tiene vigencia solo dentro de esa jurisdicción.
Ese día, las dependencias municipales y varios organismos de la zona permanecerán cerrados, mientras que las actividades privadas podrán adherir según lo establecido por las autoridades comunales. En el resto del país, la jornada transcurrirá como un viernes habitual.
Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario