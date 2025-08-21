El Gobierno decretó feriado el 22 de agosto: a qué se debe







Finalmente, se dispuso que este viernes haya un fin de semana largo.

Agosto ya de por si trae pocos feriados, pero habrá algunos afortunados que tendrán un fin de semana largo.

Agosto de 2025 cierra con un movimiento particular en el calendario de feriados: el viernes 22 habrá una jornada especial en una zona puntual de la provincia de Buenos Aires. La fecha no es nacional y responde a una conmemoración local, por lo que su alcance se limita al distrito correspondiente.

El feriado rige exclusivamente en ese partido bonaerense, donde se suspenden actividades oficiales y algunos servicios. En el resto del país, el día se mantendrá como laborable con normalidad.

Ese día, las dependencias municipales y varios organismos de la zona permanecerán cerrados, mientras que las actividades privadas podrán adherir según lo establecido por las autoridades comunales. En el resto del país, la jornada transcurrirá como un viernes habitual.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados