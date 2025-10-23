La rutina de ejercicios ideal para bajar la panza: recomendado para hombres mayores de 40 años

Las recomendaciones de los expertos para retrasar la acumulación de grasa abdominal y mejorar el metabolismo.

Incorporar ejercicios diarios no solo colabora con una mejor figura , sino que es fundamental para cuidar la salud y el bienestar general. En especial al pasar los 40 años, el metabolismo tiende a ralentizarse. La buena noticia es que, con una rutina estratégica de fitness , es posible revertir esa tendencia, mejorar la composición corporal y preservar la salud cardiovascular.

El entrenamiento no solo ayuda a quemar calorías, sino que fortalece músculos, activa el metabolismo basal, mejora la sensibilidad a la insulina y contribuye a prevenir enfermedades crónicas . Cuando la actividad física se hace con constancia, adaptándose al cuerpo, funciona como una herramienta poderosa para mantener el equilibrio hormonal, la energía diaria y un estado físico funcional a largo plazo.

Para eliminar grasa abdominal y “la panza”, es especialmente útil incorporar ejercicios cardiovasculares que aumenten la frecuencia cardíaca y movilicen energía acumulada. Algunos de los ejercicios más efectivos y accesibles incluyen:

Los mejores ejercicios para bajar la panza, sobre todo después de los 40.

Este ejercicio combina sentadilla, plancha y salto en un movimiento integral. Trabaja piernas, core, brazos y cardiovascular al mismo tiempo, lo que lo convierte en una opción muy eficiente para quemar grasa.

En posición de plancha, alterna llevando las rodillas al pecho con rapidez . Este movimiento activa intensamente el abdomen y genera gasto energético sostenido.

Plancha

Mantener el cuerpo en línea recta, apoyado sobre antebrazos y puntas de pies, contraído el abdomen y glúteos. Aunque no es un movimiento dinámico, ayuda a fortalecer el core y estabilizar la zona media del cuerpo.

Russian twist (giro ruso)

Sentado con el tronco ligeramente inclinado hacia atrás, realiza rotaciones del torso de lado a lado, sosteniendo un peso ligero o con las manos juntas. Este ejercicio trabaja los oblicuos y mejora la definición lateral del abdomen.

Estas opciones permiten combinarlas en circuitos o sesiones breves de alta intensidad, ideales cuando el tiempo es limitado. Lo importante es mantener la técnica correcta, progresar gradualmente la intensidad y evitar sobrecargas innecesarias.