Las zapatillas que van a marcar tendencia en 2027 para mujeres mayores de 40

Este modelo combina tanto con conjuntos para el día a día cómo con ocasiones más formales. Conocé los detalles.

Las Skechers x Martha Stewart GO WALK Arch Fit 2.0 Boot se posicionan cómo una de las grandes tendencias en moda de 2027.

Atención, fanáticas de la moda : un nuevo modelo de Skechers x Martha Stewart empieza a llamar la atención. Hablamos de las GO WALK Arch Fit 2.0 Boot , un calzado que toma la estructura de una bota y la combina con una estética más cercana a las zapatillas urbanas. El diseño tiene parte superior de ante auténtico, hebilla lateral, detalles metálicos y una construcción sin cordones.

La propuesta apunta a un tipo de calzado que puede funcionar tanto con prendas informales como con conjuntos más armados . La colaboración suma, además, una plantilla Arch Fit con soporte para el arco del pie y tecnología Comfort Pillars , dos características que la marca incorpora para priorizar el confort durante la caminata.

Las GO WALK Arch Fit 2.0 Boot tienen una forma intermedia entre una zapatilla y un botín corto . No llevan cordones y presentan una caña de altura media, con un taco de 3,2 centímetros . El exterior es de ante auténtico y suma una hebilla en uno de los laterales junto con tachuelas.

El modelo es parte de la colaboración entre Skechers y Martha Stewart. La marca estadounidense había presentado esta asociación como una colección pensada para distintos momentos del día, con diseños que combinan la estética vinculada a Stewart con las tecnologías de comodidad propias de Skechers.

Otro de los puntos más importantes es la plantilla Arch Fit , que es extraíble y está diseñada para brindar soporte en el arco del pie. La suela es flexible y tiene tracción para superficies secas y mojadas. La tecnología Comfort Pillars también forma parte de la estructura, con el objetivo de mejorar el apoyo durante cada pisada.

Cómo combinarlas con tus outfits

Por su diseño, el botín puede incorporarse a conjuntos cotidianos sin necesidad de elegir prendas exclusivamente deportivas. Una de las opciones más simples es combinarlo con jeans rectos o de pierna ancha, una remera básica y un saco o campera. El ante aporta una textura diferente a la del denim y la hebilla suma un detalle que rompe con la apariencia de una zapatilla normal.

Para un conjunto más arreglado, se puede llevar con pantalón sastrero y una prenda superior lisa. La altura de 3,2 centímetros mantiene una silueta baja y permite que el calzado conserve el aspecto de un botín urbano, sin transformarse en una bota de taco alto.

Con vestidos y faldas también puede utilizarse para generar un contraste entre una prenda más femenina y un calzado de inspiración casual. En esos casos, los colores negro y castaño son las alternativas más fáciles de integrar a distintos tonos.

Cuánto salen las zapatillas Skechers

El precio oficial de las Skechers x Martha Stewart GO WALK Arch Fit 2.0 Boot es de 110 euros en la tienda española de la marca. En Argentina, el modelo específico de Martha Stewart no aparece actualmente en la tienda oficial local de Skechers.

Sí hay otros calzados de la línea GO WALK Arch Fit 2.0, disponibles mediante comercios que venden en el país. Por ejemplo, Next Argentina ofrece las GO WALK Arch Fit 2.0 Delara a $168.300, pero estamos hablando de otro diseño y no de la bota de la colaboración.

La tienda oficial argentina de Skechers muestra actualmente modelos para mujer desde alrededor de $87.999, mientras que otros diseños de la marca llegan a $239.999. Entre ellos tenemos opciones como GO RUN, D’Lites, Stamina y SKX Aero. Si querés adelantarte a las tendencias de 2027 y caminar con comodidad y estilo, ya sabés que modelo esperar.