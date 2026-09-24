El presidente de Palestina habló por videoconferencia ante la Asamblea General de la ONU

Mahmud Abás habló por videoconferencia desde Ramala luego de que EEUU le negara la visa por segundo año consecutivo. Horas después, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también disertará frente a los jefes de Estado de todo el mundo.

El presidente palestino, Mahmud Abás, se dirigió este jueves a la Asamblea General de las Naciones Unidas desde su oficina en Ramala , luego de que Estados Unidos le negara , por segundo año consecutivo, la visa para asistir personalmente a la reunión junto con otros altos funcionarios palestinos. "El pueblo palestino permanecerá en sus tierras", afirmó en su discurso.

Al referirse a la ocupación militar israelí en Cisjordania y Gaza , Abás denunció que el pueblo palestino " enfrenta uno de los momentos más peligrosos de su historia ”. Según sostuvo, Israel “ha atacado todas las necesidades básicas de la vida”.

En su discurso, el mandatario describió la situación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental como "una guerra genocida" y afirmó que los ataques destruyeron hogares, escuelas, hospitales y mezquitas. También advirtió sobre un supuesto plan colonial destinado a expulsar a los palestinos de sus tierras: " No permitan una nueva Nakba ", pidió Abás a la comunidad internacional, al mismo tiempo que reclamó el fin de la ocupación y la aplicación plena de la solución de los dos Estados.

Se conoce como "Nabka" al desplazamiento masivo, la desposesión y la expulsión de cientos de miles de palestinos ocurrida durante la creación del Estado de Israel entre 1947 y 1949.

Sobre la situación actual, el mandatario denunció que los “ataques continuos de Israel contra las sedes de las Naciones Unidas y sus instituciones en Jerusalén y en Cisjordania” , y sostuvo que esas acciones afectan la capacidad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) para brindar asistencia.

Además, acusó además a Israel de retener más de u$s6.000 millones pertenecientes al pueblo palestino y cuestionó la expansión de los asentamientos, especialmente el plan E1, que, según señaló, separaría el norte y el sur de Cisjordania.

El respaldo al plan de Trump

Pese a sus críticas - y a la nueva denegación de la visa por parte de EEUU - Abás valoró el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump y la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, lamentó que "nada de esto se ha materializado sobre el terreno", un discurso presente durante la Asamblea General de este año, donde diversos mandatarios denunciaron la pasividad del organismo multilateral.

Durante su intervención, aseguró que la Autoridad Palestina cumplió con su Programa Nacional de Reforma, con avances en transparencia, rendición de cuentas y gobernanza. También anunció elecciones legislativas para el próximo 28 de noviembre.

Abás reiteró su rechazo al terrorismo y al antisemitismo y defendió la creación de un Estado palestino desmilitarizado que conviva en paz con Israel.

El discurso terminó con un llamado a los países que todavía no reconocen al Estado palestino y con un pedido de plena membresía en Naciones Unidas. Según Abás, 160 países ya reconocen al Estado palestino. "No aceptaremos el desplazamiento y no permitiremos que nadie decida nuestro futuro en nuestro nombre", concluyó.

El rol de Abás y la Autoridad Palestina

Abás, de 90 años, asumió su rol al frente de la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente como representante del pueblo palestino, en 2005. Su respaldo entre los palestinos, sin embargo, se debilitó durante años de corrupción y por los ataques de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Durante su liderazgo, Palestina fue reconocida como país por la mayoría de los Estados miembros de la ONU. Sin embargo, esas decisiones no modificaron sobre el terreno la ocupación militar israelí en Cisjordania. Al día de hoy, Estados Unidos sigue sin reconocer a Palestina como un Estado.

A lo largo de la guerra en Gaza, Abás y la Autoridad Palestina quedaron en gran medida al margen de las negociaciones sobre el futuro del territorio, desplazados por un proceso de transición encabezado por la Junta de Paz del presidente Donald Trump.

La Autoridad Palestina fue creada a partir de una serie de acuerdos de paz con Israel durante la década de 1990 y administra zonas semiautónomas de Cisjordania, con una fuerte dependencia de la ayuda extranjera.

En Gaza, la Autoridad fue expulsada después de que Hamás ganara las elecciones parlamentarias de 2006 y tomara el control del territorio por la fuerza. Abás había sido elegido en 2005 para un mandato de cuatro años, pero desde 2006 no se celebran elecciones presidenciales ni legislativas.

Israel capturó Cisjordania y Jerusalén Oriental durante la Guerra de los Seis Días, en 1967. Los palestinos reclaman ambos territorios como parte de su futuro Estado, mientras que los palestinos y gran parte de la comunidad internacional consideran ilegales los asentamientos israelíes y los señalan como un obstáculo para la creación de un Estado palestino viable y territorialmente contiguo.

La ONU, a la espera del discurso de Benjamín Netanyahu

A la par, este jueves también se presentará el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quién arribó a la ciudad de Nueva York por la mañana. El mandatario tiene previsto participar en la Asamblea General a partir de las 15:00 hora argentina, pocas horas después del discurso de Abás.

Durante su breve estadía en la ciudad, Netanyahu tiene previsto reunirse con el presidente argentino, Javier Milei. Posteriormente, mantendrá un encuentro conjunto con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano.

El primer ministro israelí viajó a Nueva York por unas horas, en una visita atravesada además por el pedido del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, para que se ejecute la orden de arresto emitida contra Netanyahu por la Corte Penal Internacional (CPI). La orden está vinculada a presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.

Mamdani afirmó que había estudiado las vías legales disponibles para determinar si la ciudad podía ejecutar la orden de arresto, aunque señaló que "como es evidente" la cuestión depende de las fuerzas federales, bajo control de la Administración de Trump.

A la espera del discurso, ciudadanos de Nueva York convocaron a una movilización en repudio de la presencia de Netanyahu que tendrá lugar ante la sede de las Naciones Unidas.